Тест: Слабо узнать 6 фильмов СССР по десерту и без героев в кадре? Только 47% сладкоежек справятся!

В советском кино еда редко была просто реквизитом. Пирог мог стать способом привлечь внимание мужчины, торт — превратить неловкую встречу в ещё более неловкую, а порция мороженого — добавить сцене узнаваемую бытовую деталь. Но обычно взгляд зрителей всё равно цепляется за лица актёров. Поэтому мы решили усложнить задачу: закрыли всех героев и оставили только сладкое. Перед вами шесть кадров из культовых лент СССР. Попробуйте восстановить название фильма по одному десерту!