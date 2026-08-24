Тест: Слабо узнать 6 фильмов СССР по десерту и без героев в кадре? Только 47% сладкоежек справятся!
Торты и пироги появлялись в советских комедиях всего на несколько секунд, но иногда запоминались не хуже главных героев. Мы спрятали всех актёров и оставил в кадре лишь десерты. Сумеете узнать по ним шесть любимых фильмов без единой другой подсказки?
Обложка © Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан
В советском кино еда редко была просто реквизитом. Пирог мог стать способом привлечь внимание мужчины, торт — превратить неловкую встречу в ещё более неловкую, а порция мороженого — добавить сцене узнаваемую бытовую деталь. Но обычно взгляд зрителей всё равно цепляется за лица актёров. Поэтому мы решили усложнить задачу: закрыли всех героев и оставили только сладкое. Перед вами шесть кадров из культовых лент СССР. Попробуйте восстановить название фильма по одному десерту!
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