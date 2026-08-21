Тест: Вы не Избранный, если не вспомните хотя бы 4 из 7 деталей «Матрицы»!

Чёрный плащ, тёмные очки и прыжок, после которого законы физики перестали иметь значение: роль Тринити превратила Кэрри-Энн Мосс в одну из главных киногероинь конца 1990-х. Кстати, у неё появился ещё один интересный образ в новом сериале «Яга», где она сыграет не совсем привычную, но главную роль нашей сказочной злодейки! В день рождения актрисы предлагаем вспомнить все детали культового фильма «Матрица»! Сможете ответить на все семь вопросов или навсегда останетесь в симуляции?