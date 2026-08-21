Тест: Вы не Избранный, если не вспомните хотя бы 4 из 7 деталей «Матрицы»!
21 августа Кэрри-Энн Мосс исполняется 59 лет. Миллионы зрителей помнят красную таблетку и эффектные перестрелки, но культовая «Матрица» спрятала куда больше деталей. Давайте проверим, сумеете ли вы выбраться из цифровой ловушки и вспомнить всё!
Обложка © Кадр из фильма «Матрица», режиссёры Лана Вачовски, Лилли Вачовски / Kinopoisk
Чёрный плащ, тёмные очки и прыжок, после которого законы физики перестали иметь значение: роль Тринити превратила Кэрри-Энн Мосс в одну из главных киногероинь конца 1990-х. Кстати, у неё появился ещё один интересный образ в новом сериале «Яга», где она сыграет не совсем привычную, но главную роль нашей сказочной злодейки! В день рождения актрисы предлагаем вспомнить все детали культового фильма «Матрица»! Сможете ответить на все семь вопросов или навсегда останетесь в симуляции?
Если после выхода из Матрицы ваша память всё ещё работает без сбоев, принимайте новое испытание: ответьте на вопросы из «Что? Где? Когда?», попробуйте вспомнить советские мультфильмы по замкам и дворцам, а затем узнайте песни Муслима Магомаева по одному описанию.