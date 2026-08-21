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21 августа, 15:15

Тест: Вы не Избранный, если не вспомните хотя бы 4 из 7 деталей «Матрицы»!

21 августа Кэрри-Энн Мосс исполняется 59 лет. Миллионы зрителей помнят красную таблетку и эффектные перестрелки, но культовая «Матрица» спрятала куда больше деталей. Давайте проверим, сумеете ли вы выбраться из цифровой ловушки и вспомнить всё!

Обложка © Кадр из фильма «Матрица», режиссёры Лана Вачовски, Лилли Вачовски / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Матрица», режиссёры Лана Вачовски, Лилли Вачовски / Kinopoisk

Чёрный плащ, тёмные очки и прыжок, после которого законы физики перестали иметь значение: роль Тринити превратила Кэрри-Энн Мосс в одну из главных киногероинь конца 1990-х. Кстати, у неё появился ещё один интересный образ в новом сериале «Яга», где она сыграет не совсем привычную, но главную роль нашей сказочной злодейки! В день рождения актрисы предлагаем вспомнить все детали культового фильма «Матрица»! Сможете ответить на все семь вопросов или навсегда останетесь в симуляции?

Если после выхода из Матрицы ваша память всё ещё работает без сбоев, принимайте новое испытание: ответьте на вопросы из «Что? Где? Когда?», попробуйте вспомнить советские мультфильмы по замкам и дворцам, а затем узнайте песни Муслима Магомаева по одному описанию.

Тест: Слабо узнать советский фильм по одному яблоку в кадре? Не ударьте в грязь лицом!
Тест: Слабо узнать советский фильм по одному яблоку в кадре? Не ударьте в грязь лицом!
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Анна Московко
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