Баба-яга стала милфой: Что известно о новом сериале «Яга» 2026 со звездой «Матрицы» в главной роли

В конце июля 2026 года на фестивале Comic-Con в Сан-Диего показали первые кадры сериала «Яга» — канадского мистического триллера, в котором знаменитую героиню славянских сказок перенесли из дремучего леса в современный прибрежный город. Кстати, на том же мероприятии продемонстрировали новый фильм с участием Джонни Деппа! Так вот, «Яга» станет первым оригинальным драматическим сериалом канадского сервиса Crave с получасовыми эпизодами. Создатели смешали детектив, хоррор, чёрную комедию, фольклор и феминистское фэнтези, поэтому обычной экранизацией сказки проект точно не станет. Кто превратил Бабу-ягу в роковую милфу и при чём здесь звезда «Матрицы» — рассказывает Life.ru!

О чём будет сериал «Яга»?

О чём сериал «Яга» 2026: сюжет мистического триллера про исчезновение наследника и славянскую ведьму. Фото © «Яга», режиссёры Дэвид Фрейзи, Рэйчел Талалэй, сценаристы Надин Бхабха, Кэт Сэндлер

О чём будет новый сериал «Яга»? В центре истории оказывается частный детектив Рапп. Он приезжает в небольшой город на побережье, чтобы разыскать Генри Парка — молодого наследника влиятельной семьи, владеющей крупным рыболовным бизнесом. Парень бесследно исчез, однако выяснить, что с ним произошло, оказывается непросто, поскольку местные жители явно знают больше, чем готовы рассказать приезжему сыщику.

Расследованию Раппа мешает и детектив Карсон, которая с подозрением относится к чужаку и не спешит с ним сотрудничать. Постепенно герои выходят на загадочную университетскую преподавательницу Кэтрин. Она умна, харизматична, опасна и не скрывает своего интереса к мужчинам гораздо моложе себя. Одним из них был исчезнувший Генри.

Чем глубже сыщики погружаются в прошлое городка, тем меньше происходящее напоминает обычное уголовное дело. За приличными фасадами обнаруживаются двойная жизнь, старые обиды и тайны, связанные с древней магией. Классический вопрос «Кто преступник?» постепенно сменяется другим: а существует ли Баба-яга на самом деле?

Какой покажут Бабу-ягу в западном сериале?

Как выглядит Баба-яга в сериале «Яга» 2026 и почему сказочную старуху превратили в роковую женщину? Фото © «Яга», режиссёры Дэвид Фрейзи, Рэйчел Талалэй, сценаристы Надин Бхабха, Кэт Сэндлер

Прямо называть Кэтрин новой Бабой-ягой создатели пока не торопятся, сохраняя главную интригу сериала. Однако именно её образ сильнее всего связан с переосмыслением сказочной ведьмы. Вместо пугающей старухи зрителям представят властную зрелую женщину, которая прекрасно осознаёт собственную привлекательность и не собирается стыдиться своих желаний.

Автор проекта Кэт Сэндлер объясняла, что хотела вернуть Бабе-яге голос и превратить привычную злодейку в яркую современную антигероиню. В новой версии ведьма должна пугать не уродством и костяной ногой, а свободой, умом и нежеланием жить по правилам, придуманным другими.

При этом образ Яги, вероятно, не будет принадлежать только одной героине. В сериале также появится Олёна Яга — мудрая и эксцентричная украинка, которая любит молодых мужчин, водку и галлюциногены. Судя по представленным персонажам, древний миф может раскрываться сразу через нескольких женщин, а зрителям придётся самостоятельно догадаться, кто из них скрывает настоящую силу.

Кто сыграл в сериале «Яга» 2026?

Кто играет в сериале «Яга»: Кэрри-Энн Мосс, Хадсон Уильямс, Ноа Рид и другие актёры. Фото © «Яга», режиссёры Дэвид Фрейзи, Рэйчел Талалэй, сценаристы Надин Бхабха, Кэт Сэндлер

Роль Кэтрин получила Кэрри-Энн Мосс, которую весь мир знает как Тринити из серии фильмов «Матрица». Актриса не только сыграла одну из главных героинь, но и вошла в число исполнительных продюсеров сериала. По слухам, до премьеры Мосс успела подогреть интерес к проекту, рассказав, что у неё были романтические сцены с исполнителем роли Генри.

Кстати, молодого наследника Генри Парка сыграл Хадсон Уильямс, получивший известность благодаря сериалу «Жаркое соперничество» 2025 года. Частного сыщика Раппа воплотил Ноа Рид, знакомый зрителям по комедийному сериалу «Шиттс Крик» 2015 года, а роль местного детектива Карсон досталась Кларк Бако из фильма «Веном: Последний танец» 2024 года. В актёрский состав также вошли Шейла Маккарти, Меган Фоллоуз, Эзра Фрэнки, Патрик Гилмор, Кэтрин Изабель, Хиро Канагава, Эмилия Баранак и другие артисты.

Что показали в трейлере сериала «Яга»?

Трейлер сериала «Яга»: первые кадры с Кэрри-Энн Мосс в образе современной Бабы-яги. Фото © Youtube / amc+

Первый тизер не раскрывает, что именно произошло с Генри и кто скрывается за именем Яги. Зрителям показывают тревожный приморский город, допросы, странные ритуалы, вспышки насилия и Кэтрин, которая явно знает о пропавшем молодом человеке больше, чем говорит.

По атмосфере сериал напоминает взрослую мистическую сказку, замаскированную под детектив. Здесь нет привычной нарядной фольклорности, создатели сделали ставку на тёмные интерьеры, чувственные сцены и постепенно нарастающее ощущение, что за обычным преступлением скрывается нечто сверхъестественное.

Когда выйдет сериал «Яга»?

Когда выйдет сериал «Яга» с Кэрри-Энн Мосс и где можно будет посмотреть все серии? Фото © «Яга», режиссёры Дэвид Фрейзи, Рэйчел Талалэй, сценаристы Надин Бхабха, Кэт Сэндлер

Премьера всех восьми эпизодов запланирована на октябрь 2026 года, однако точный день выхода пока не назван. В Канаде сериал покажет стриминговый сервис Crave, в США он появится на AMC+, а права на трансляцию в Великобритании и Ирландии приобрела платформа Sky.

Официальной информации о российской премьере и возможной площадке для показа «Яги» пока нет. Но уже понятно, что перед нами не очередная добрая сказка для всей семьи, а провокационный взрослый сериал, в котором Баба-яга больше не прячется в лесу. Теперь она живёт среди людей, соблазняет молодых мужчин и, возможно, знает, как заставить исчезнуть любого, кто встанет у неё на пути.

Да, вот так западные кинематографисты продолжают открывать для себя славянские древние легенды. Кстати, вы знали, что 1 августа кельты отмечали Лугнасад? Это праздник первого урожая, во многом напоминающий русский Медовый Спас. Life.ru рассказывал, какие обряды проводили в этот день и почему люди верили, что от них зависит благополучие всей семьи.