Тест: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд или Том Холланд? Попробуйте отличить Человека-паука по костюму

За последние 24 года зрители увидели сразу трёх Человеков-пауков, и каждый из них по-своему изменил образ знаменитого супергероя. Тоби Магуайр стал для многих первым и главным Питером Паркером, Эндрю Гарфилд показал более дерзкую версию персонажа, а Том Холланд привёл его во вселенную Marvel. Вместе с актёрами менялись и костюмы. 31 июля 2026 года на экраны выходит фильм «Человек-паук: Новый день», а Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы узнать каждого Питера Паркера, когда его лицо полностью скрыто под маской.