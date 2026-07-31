Тест: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд или Том Холланд? Попробуйте отличить Человека-паука по костюму
Вы точно узнаете Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда в лицо. Но что, если оставить только маску и красно-синий костюм? К мировой премьере нового «Человека-паука» Life.ru подготовил тест, на котором могут посыпаться даже фанаты Marvel!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Человек-паук 2», режиссёр Сэм Рэйми, сценаристы Элвин Сарджент, Стэн Ли, Стив Дитко и др. © «Новый Человек-паук», режиссёр Марк Уэбб, сценаристы Элвин Сарджент, Стивен Кловз © «Человек-паук: Вдали от дома», режиссёр Джон Уоттс, сценаристы Крис МакКенна, Эрик Соммерс и др.
За последние 24 года зрители увидели сразу трёх Человеков-пауков, и каждый из них по-своему изменил образ знаменитого супергероя. Тоби Магуайр стал для многих первым и главным Питером Паркером, Эндрю Гарфилд показал более дерзкую версию персонажа, а Том Холланд привёл его во вселенную Marvel. Вместе с актёрами менялись и костюмы. 31 июля 2026 года на экраны выходит фильм «Человек-паук: Новый день», а Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы узнать каждого Питера Паркера, когда его лицо полностью скрыто под маской.
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