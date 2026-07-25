Тест: Кем работали герои Владимира Высоцкого в кино? Но 8/8 наберут лишь преданные поклонники

25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, поклонники вновь пересматривают фильмы с легендарным артистом. Вы можете считать себя знатоком советского кино, узнавать его по одному взгляду и цитировать героев наизусть, но этот тест быстро докажет, что на самом деле вы почти ничего о них не знаете. Впереди восемь вопросов о деталях, которые большинство зрителей пропускает. Проверьте, насколько хорошо вы помните роли Высоцкого!