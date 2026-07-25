Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 08:00

Тест: Кем работали герои Владимира Высоцкого в кино? Но 8/8 наберут лишь преданные поклонники

25 июля — день памяти Владимира Высоцкого. Его песни поют, не переставая, уже несколько десятилетий. Но помните ли вы, кем работали его киногерои? Пройдите тест и проверьте, насколько внимательно вы смотрели фильмы с артистом!

Обложка © Кадр из фильма «Вертикаль», режиссёры Борис Дуров, Станислав Говорухин и др.

Обложка © Кадр из фильма «Вертикаль», режиссёры Борис Дуров, Станислав Говорухин и др.

25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, поклонники вновь пересматривают фильмы с легендарным артистом. Вы можете считать себя знатоком советского кино, узнавать его по одному взгляду и цитировать героев наизусть, но этот тест быстро докажет, что на самом деле вы почти ничего о них не знаете. Впереди восемь вопросов о деталях, которые большинство зрителей пропускает. Проверьте, насколько хорошо вы помните роли Высоцкого!

А у вас был советский паспорт? Тогда точно сможете отгадать советские настольные игры по детали! А также проверьте, сможете ли вы осилить 10 вопросов на эрудицию, на которые даётся всего 20 секунд? И для любителей вкусностей: попробуйте догадаться, сколько калорий в любимых блюдах!

Дрюсик, Князь, Маска: 10 кличек главных знаменитостей СССР, по которым к ним обращались в узком кругу
Дрюсик, Князь, Маска: 10 кличек главных знаменитостей СССР, по которым к ним обращались в узком кругу
BannerImage
Анна Московко
  • Статьи
  • Владимир Высоцкий
  • Тесты
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar