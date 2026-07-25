Тест: Кем работали герои Владимира Высоцкого в кино? Но 8/8 наберут лишь преданные поклонники
25 июля — день памяти Владимира Высоцкого. Его песни поют, не переставая, уже несколько десятилетий. Но помните ли вы, кем работали его киногерои? Пройдите тест и проверьте, насколько внимательно вы смотрели фильмы с артистом!
Обложка © Кадр из фильма «Вертикаль», режиссёры Борис Дуров, Станислав Говорухин и др.
25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, поклонники вновь пересматривают фильмы с легендарным артистом. Вы можете считать себя знатоком советского кино, узнавать его по одному взгляду и цитировать героев наизусть, но этот тест быстро докажет, что на самом деле вы почти ничего о них не знаете. Впереди восемь вопросов о деталях, которые большинство зрителей пропускает. Проверьте, насколько хорошо вы помните роли Высоцкого!
А у вас был советский паспорт? Тогда точно сможете отгадать советские настольные игры по детали! А также проверьте, сможете ли вы осилить 10 вопросов на эрудицию, на которые даётся всего 20 секунд? И для любителей вкусностей: попробуйте догадаться, сколько калорий в любимых блюдах!