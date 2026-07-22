Тест: Сможете ответить на 10 вопросов на эрудицию без ошибок? У вас есть всего 20 секунд!
22 июля отмечается Всемирный день мозга — отличный повод проверить, насколько быстро вы находите ответы без помощи поисковика. В тесте на каждый вопрос мы дадим всего 20 секунд! Готовы поработать извилинами и испытать на прочность свой мозг?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Школьные годы остались далеко позади, но базовые знания должны были прочно закрепиться в памяти. Так ли это на самом деле? Тест проверит, что вы помните из литературы, истории, биологии и географии. Задачу усложняет таймер: на долгие размышления времени не будет, поэтому придётся рассчитывать на эрудицию и быструю реакцию. Всего 10 вопросов, но некоторые из них способны озадачить даже бывших отличников. Докажете, что учителя старались не зря?
Если жизнь не слишком сладка, пройдите тест и угадайте советские фильмы по кадрам с тортами! А также проверьте, сможете ли вы узнать картину СССР по дому главного героя? И наконец, ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какой чеховской усадьбе вы проведёте лето!