Тест: Сможете ответить на 10 вопросов на эрудицию без ошибок? У вас есть всего 20 секунд!

Школьные годы остались далеко позади, но базовые знания должны были прочно закрепиться в памяти. Так ли это на самом деле? Тест проверит, что вы помните из литературы, истории, биологии и географии. Задачу усложняет таймер: на долгие размышления времени не будет, поэтому придётся рассчитывать на эрудицию и быструю реакцию. Всего 10 вопросов, но некоторые из них способны озадачить даже бывших отличников. Докажете, что учителя старались не зря?