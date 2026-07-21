Тест: Слабо на глаз угадать калорийность 7 любимых блюд в честь Дня нездоровой пищи
Бургер, картошка фри или безобидный на вид молочный коктейль — кто из них главный враг фигуры? В День нездоровой пищи 21 июля предлагаем проверить, хорошо ли вы представляете, сколько калорий скрывается во вкусняшках, попадающих вам в рот.
Обложка © Фильм «Криминальное чтиво», режиссер Квентин Тарантино, сценаристы Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Иногда очевидно вредная еда оказывается не такой страшной, как мы думали, а небольшой перекус «полезным снеком» незаметно обгоняет по калорийности целый обед. Конечно, количество калорий зависит от рецепта, размера порции и способа приготовления, поэтому мы взяли усреднённые значения. Попробуйте угадать их, не заглядывая в таблицы, и выясните, способны ли вас обмануть аппетитные фотографии и скромные размеры блюда.
Чемпионат мира по футболу закончился, и теперь можно пройти тест и угадать сборную по прозвищу! А также попробуйте узнать фильмы с Василием Ливановым по кадру, но будьте внимательны — Шерлока Холмса там не будет. Ну и наконец, попробуйте догадаться, о какой кинокартине СССР идёт речь, по ребусу с эмодзи!