Тест: Слабо на глаз угадать калорийность 7 любимых блюд в честь Дня нездоровой пищи

Иногда очевидно вредная еда оказывается не такой страшной, как мы думали, а небольшой перекус «полезным снеком» незаметно обгоняет по калорийности целый обед. Конечно, количество калорий зависит от рецепта, размера порции и способа приготовления, поэтому мы взяли усреднённые значения. Попробуйте угадать их, не заглядывая в таблицы, и выясните, способны ли вас обмануть аппетитные фотографии и скромные размеры блюда.