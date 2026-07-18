Тест: Назовите советский фильм по дому главного героя! Осилите все 7 или сольётесь уже на 3 вопросе?

Иногда для узнавания любимого советского фильма достаточно увидеть типовую многоэтажку, старый московский особняк или подъезд, за дверями которого разворачивалась знакомая с детства история. Дома в советском кино нередко становились такими же важными героями, как люди. Проверьте вашу насмотренность. Внимательно изучите семь кадров и попробуйте угадать, в каком фильме появлялся каждый из этих домов. Некоторые вы узнаете мгновенно, а над другими придётся хорошенько подумать!