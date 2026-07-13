Тест: Лишь истинный криптограф сможет разгадать 7 ребусов на советскую тематику!

В честь Международного дня головоломки, который отмечается 13 июля, мы решили проверить, сможете ли вы расшифровать слова, хорошо знакомые каждому, кто родился в СССР или хотя бы слышал рассказы о той эпохе. Перед вами 7 хитрых ребусов на советскую тематику. Но не радуйтесь раньше времени, некоторые загадки заставят хорошенько поломать голову даже опытного интеллектуала!