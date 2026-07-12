Тест: Ответьте на 8 вопросов о культовых снимках. Фото видел весь мир, но знаете ли вы их историю?

12 июля отмечается День фотографа — отличный повод вспомнить кадры, которые навсегда вошли в историю. Одни заставили мир замереть, другие стали символами целой эпохи, а третьи прославили своих героев на десятилетия. Кажется, эти фотографии знакомы каждому, но знаете ли вы, кто их сделал, где и при каких обстоятельствах? Мы собрали 8 культовых снимков XX века и подготовили вопросы об их авторах, героях, истории создания и удивительных секретах. Проверьте, насколько хорошо вы знаете самые знаменитые фотографии мира!