Тест: Ответьте на 8 вопросов о культовых снимках. Фото видел весь мир, но знаете ли вы их историю?
Эти снимки видел весь мир: они становились символами эпох, войн, побед и человеческих судеб. Но сможете ли вы узнать историю, скрытую за каждым культовым кадром? Проверьте себя в нашем тесте в День фотографа 12 июля!
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12 июля отмечается День фотографа — отличный повод вспомнить кадры, которые навсегда вошли в историю. Одни заставили мир замереть, другие стали символами целой эпохи, а третьи прославили своих героев на десятилетия. Кажется, эти фотографии знакомы каждому, но знаете ли вы, кто их сделал, где и при каких обстоятельствах? Мы собрали 8 культовых снимков XX века и подготовили вопросы об их авторах, героях, истории создания и удивительных секретах. Проверьте, насколько хорошо вы знаете самые знаменитые фотографии мира!
В честь прошедшего Дня семьи, любви и верности попробуйте продолжить старинные русские пословицы о семье! А также узнайте, каким Шерлоком Холмсом вы бы были: Ливанова, Камбербэтча или Дауни-младшего? И, наконец, вспомните Нонну Мордюкову и угадайте фильмы с её участием по цитате!