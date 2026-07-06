Тест: Слабо узнать 8 культовых поцелуев в кино и искусстве или романтика вам неведома?
6 июля отмечается День поцелуев! По этому поводу мы собрали 8 знаменитых поцелуев из кино, живописи и фотоискусства. Сможете вспомнить их все? Будьте внимательны, только знатоки наберут 8/8!
Обложка © Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд», режиссёр Дэмьен Шазелл, сценарист Дэмьен Шазелл
6 июля отмечается День поцелуев — отличный повод вспомнить сцены, которые стали частью массовой культуры. Поцелуи красуются на обложках журналов, на великих картинах, а некоторые происходили на экранах телевизоров. Все они заставляют сердца людей биться чаще, ведь что может быть прекраснее любви? Мы собрали 8 знаменитых поцелуев из кино, живописи и фотоискусства. Сможете узнать их все?
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