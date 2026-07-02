Тест: Слабо уГАВдать 8 советских и российских фильмов про собак с первой попытки?

Собаки в кино умеют всё: спасать, ждать, смешить, разоблачать негодяев и одним взглядом выбивать слезу даже из самого стойкого на эмоции зрителя. 2 июля, в Международный день собак, самое время вспомнить фильмы, где хвостатые герои стали настоящими звёздами экрана. Мы собрали 8 советских и российских картин, в которых без пса история точно была бы совсем другой. Сможете уГАВдать их с первой попытки по одному кадру или начнёте путаться уже на первых вопросах?