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2 июля, 13:30

Тест: Слабо уГАВдать 8 советских и российских фильмов про собак с первой попытки?

2 июля отмечается Международный день собак! Сегодня вспоминаем хвостатых героев советского и российского кино. Проверьте, сможете ли узнать 8 фильмов по кадру с четвероногими друзьями!

Обложка © Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар!», режиссёр Семён Туманов, В. Тиунова и др. / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар!», режиссёр Семён Туманов, В. Тиунова и др. / Kinopoisk

Собаки в кино умеют всё: спасать, ждать, смешить, разоблачать негодяев и одним взглядом выбивать слезу даже из самого стойкого на эмоции зрителя. 2 июля, в Международный день собак, самое время вспомнить фильмы, где хвостатые герои стали настоящими звёздами экрана. Мы собрали 8 советских и российских картин, в которых без пса история точно была бы совсем другой. Сможете уГАВдать их с первой попытки по одному кадру или начнёте путаться уже на первых вопросах?

Вспомните детство и попробуйте угадать советские фильмы по кадрам со школьниками! А также проверьте свои знания в морском сленге: сможете узнать значения 6 слов матросов? А также обязательно проверьте, какая вы героиня песен Меладзе: Тропикана, Магдалина, Сэра или другие.

Тест: Каждая бабушка помнила значения этих 7 региональных слов, а вам слабо определить их смысл?
Тест: Каждая бабушка помнила значения этих 7 региональных слов, а вам слабо определить их смысл?
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Анна Московко
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