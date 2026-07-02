Тест: Слабо уГАВдать 8 советских и российских фильмов про собак с первой попытки?
2 июля отмечается Международный день собак! Сегодня вспоминаем хвостатых героев советского и российского кино. Проверьте, сможете ли узнать 8 фильмов по кадру с четвероногими друзьями!
Обложка © Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар!», режиссёр Семён Туманов, В. Тиунова и др. / Kinopoisk
Собаки в кино умеют всё: спасать, ждать, смешить, разоблачать негодяев и одним взглядом выбивать слезу даже из самого стойкого на эмоции зрителя. 2 июля, в Международный день собак, самое время вспомнить фильмы, где хвостатые герои стали настоящими звёздами экрана. Мы собрали 8 советских и российских картин, в которых без пса история точно была бы совсем другой. Сможете уГАВдать их с первой попытки по одному кадру или начнёте путаться уже на первых вопросах?
Вспомните детство и попробуйте угадать советские фильмы по кадрам со школьниками! А также проверьте свои знания в морском сленге: сможете узнать значения 6 слов матросов? А также обязательно проверьте, какая вы героиня песен Меладзе: Тропикана, Магдалина, Сэра или другие.