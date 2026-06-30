Тест: Если назовёте все 10 фильмов СССР и России про космос, станете лучшим другом Гагарина!

30 июня отмечается Международный день астероида! Отличный повод вспомнить, как советское и российское кино отправляло зрителей за пределы Земли. В этих фильмах были рискованные полёты, загадочные планеты, внеземные цивилизации, космические станции, роботы, учёные, герои и, конечно, мечта о звёздах. Мы собрали 10 кадров из известных картин про космос. Сможете назвать все фильмы или ваш корабль собьётся с курса уже на старте?