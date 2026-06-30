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30 июня, 04:00

Тест: Если назовёте все 10 фильмов СССР и России про космос, станете лучшим другом Гагарина!

30 июня отмечается Международный день астероида! Мы собрали 10 российских и советских фильмов про космос. Сможете угадать их все? Или смелости не хватит отправиться в космическое путешествие?

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

30 июня отмечается Международный день астероида! Отличный повод вспомнить, как советское и российское кино отправляло зрителей за пределы Земли. В этих фильмах были рискованные полёты, загадочные планеты, внеземные цивилизации, космические станции, роботы, учёные, герои и, конечно, мечта о звёздах. Мы собрали 10 кадров из известных картин про космос. Сможете назвать все фильмы или ваш корабль собьётся с курса уже на старте?

Вспомните детство и попробуйте угадать советские фильмы по кадрам со школьниками! А также проверьте свои знания в морском сленге: сможете узнать значения 6 слов матросов? А также обязательно проверьте, какая вы героиня песен Меладзе: Тропикана, Магдалина, Сэра или другие.

Тест: Угадать, из каких фильмов СССР эти непопулярные цитаты, смогут только люди старше 40!
Тест: Угадать, из каких фильмов СССР эти непопулярные цитаты, смогут только люди старше 40!
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Анна Московко
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