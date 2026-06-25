Тест: Полундра! Сможете угадать значения 6 слов из морского сленга или пойдёте ко дну?
25 июня отмечается День моряка! Как и в любой профессии, в этой есть свой сленг, да ещё какой. Вы точно не догадывались, что на самом деле значит «пуп земли» или «корефан». Давайте проверим ваше морское чутьё и попробуем угадать значения этих 6 слов!
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25 июня моряки по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. За долгие годы на флоте появился особый язык, порой совершенно непонятный для тех, кто никогда не выходил в море. Некоторые слова звучат так, будто их значение лежит на поверхности, но на деле могут удивить даже самых находчивых. Что такое «пуп земли», кого называют «корефаном»? Проверьте свою интуицию и попробуйте угадать значения 6 слов из настоящего морского сленга!
Проверьте также вашу память на цитаты из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»! А ещё обязательно проверьте, какая вы героиня песен Меладзе: Тропикана, Магдалина, Сэра или другие? И сразитесь с таймером в знаниях школьной программы: ответьте на 10 вопросов как можно быстрее!