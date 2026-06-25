Тест: Полундра! Сможете угадать значения 6 слов из морского сленга или пойдёте ко дну?

25 июня моряки по всему миру отмечают свой профессиональный праздник. За долгие годы на флоте появился особый язык, порой совершенно непонятный для тех, кто никогда не выходил в море. Некоторые слова звучат так, будто их значение лежит на поверхности, но на деле могут удивить даже самых находчивых. Что такое «пуп земли», кого называют «корефаном»? Проверьте свою интуицию и попробуйте угадать значения 6 слов из настоящего морского сленга!