Тест: Сразитесь с Николаем Дроздовым в знании фактов про животных! Спорим, не наберёте и 5/8?
20 июня отмечает свой день рождения Николай Дроздов! Он подарил многим счастливое и познавательное детство у телевизора. Но сможете ли сразиться с ним в знаниях о животных? Угадайте все 8 фактов и заслужите «аса в мире животных»!
Обложка © Chat GPT
20 июня день рождения отмечает Николай Дроздов — человек, который десятилетиями знакомил зрителей с удивительным миром природы в передаче «В мире животных». Благодаря его рассказам многие узнали, как живут редкие млекопитающие, чем удивляют птицы и какие тайны скрывают, например, рептилии. Но насколько хорошо в животных разбираетесь вы? Мы собрали восемь любопытных фактов о представителях фауны. Попробуйте отличить правду от вымысла и проверьте, сможете ли составить конкуренцию самому Николаю Дроздову. Предупреждаем: некоторые вопросы способны запутать даже знатоков!
Проверьте свою память и ответьте, это правда или ложь про фильмы СССР? А также вспомните Юрия Соломина и угадайте фильмы с его участием по кадру! Ну и наконец пора узнать, какой вы важный овощ на грядке.
- Тест: Узнайте 7 советских фильмов по кадру с отцом и докажите, что были хорошим ребёнком для родителей!
- Тест: Сможете определить 7 фильмов с Юрием Соломиным по кадру? Вы точно не пройдёте с первого раза!
- Тест: Попытайтесь вспомнить эти 10 фактов из кино СССР — что о персонажах правда, а что мы выдумали?