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20 июня, 08:00

Тест: Сразитесь с Николаем Дроздовым в знании фактов про животных! Спорим, не наберёте и 5/8?

20 июня отмечает свой день рождения Николай Дроздов! Он подарил многим счастливое и познавательное детство у телевизора. Но сможете ли сразиться с ним в знаниях о животных? Угадайте все 8 фактов и заслужите «аса в мире животных»!

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

20 июня день рождения отмечает Николай Дроздов — человек, который десятилетиями знакомил зрителей с удивительным миром природы в передаче «В мире животных». Благодаря его рассказам многие узнали, как живут редкие млекопитающие, чем удивляют птицы и какие тайны скрывают, например, рептилии. Но насколько хорошо в животных разбираетесь вы? Мы собрали восемь любопытных фактов о представителях фауны. Попробуйте отличить правду от вымысла и проверьте, сможете ли составить конкуренцию самому Николаю Дроздову. Предупреждаем: некоторые вопросы способны запутать даже знатоков!

Проверьте свою память и ответьте, это правда или ложь про фильмы СССР? А также вспомните Юрия Соломина и угадайте фильмы с его участием по кадру! Ну и наконец пора узнать, какой вы важный овощ на грядке.

Тест: Это рэп или стихотворение русской классики? Разберётся лишь профи!
Тест: Это рэп или стихотворение русской классики? Разберётся лишь профи!
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Анна Московко
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