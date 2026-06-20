Тест: Сразитесь с Николаем Дроздовым в знании фактов про животных! Спорим, не наберёте и 5/8?

20 июня день рождения отмечает Николай Дроздов — человек, который десятилетиями знакомил зрителей с удивительным миром природы в передаче «В мире животных». Благодаря его рассказам многие узнали, как живут редкие млекопитающие, чем удивляют птицы и какие тайны скрывают, например, рептилии. Но насколько хорошо в животных разбираетесь вы? Мы собрали восемь любопытных фактов о представителях фауны. Попробуйте отличить правду от вымысла и проверьте, сможете ли составить конкуренцию самому Николаю Дроздову. Предупреждаем: некоторые вопросы способны запутать даже знатоков!