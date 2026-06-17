Тест: Попытайтесь вспомнить эти 10 фактов из кино СССР — что о персонажах правда, а что мы выдумали?

Многие из нас уверены, что знают советскую киноклассику почти наизусть. Однако память устроена хитро: яркие моменты запоминаются надолго, а вот мелкие детали со временем смешиваются, теряются или приобретают совсем иной смысл. Поэтому некоторые утверждения покажутся очевидными, а над другими придётся хорошенько подумать. Сможете отличить настоящие факты о героях от того, что мы специально придумали? Проверьте свою память и узнайте, насколько внимательно вы смотрели любимое кино!