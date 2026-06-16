Тест: Это рэп или стихотворение русской классики? Разберётся лишь профи!

Для современных подростков рэп — это поэзия нового времени. Ритм, рифмы, яркие образы, размышления о жизни, любви, свободе и человеческой судьбе — всё это можно встретить как в треках современных исполнителей, так и на страницах произведений русских классиков. Иногда строки, написанные сотни лет назад, звучат удивительно актуально, а тексты рэперов напоминают настоящие стихотворения. Мы собрали семь отрывков из разных эпох и предлагаем проверить свою интуицию. Сможете определить, где звучит голос великого поэта, а где — куплет артиста, собирающего стадионы? Отличить одно от другого получится далеко не у каждого!