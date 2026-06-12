Тест: Гурманы сразу угадают, из каких регионов России эти 8 блюд, а вы знаете что-то кроме борща?

12 июня мы отмечаем День России! Наша страна огромна, и её главное сокровище — не только природа и культура, но и гастрономическое разнообразие. Согласитесь, пельмени и борщ — лишь вершина айсберга. А знаете ли вы, откуда родом сочные буузы, румяные хычины или наваристая каларуока? Россия объединяет множество народов, и у каждого есть своё кулинарное сокровище. Предлагаем проверить вашу гастрономическую карту страны: угадайте, из каких регионов родом эти 8 уникальных блюд. Гурманы справятся на раз-два! Готовы доказать, что знаете о России больше, чем популярные стереотипы? Погнали!