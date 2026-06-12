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Регион
12 июня, 08:00

Тест: Гурманы сразу угадают, из каких регионов России эти 8 блюд, а вы знаете что-то кроме борща?

12 июня отмечается День России! Наша страна может много чем гордиться, и одна такая гордость — кухня. Каждый из народов, проживающих в необъятной России, имеет своё национальное блюдо. А вы сможете угадать, из какого точно региона эти 8 угощений?

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

12 июня мы отмечаем День России! Наша страна огромна, и её главное сокровище — не только природа и культура, но и гастрономическое разнообразие. Согласитесь, пельмени и борщ — лишь вершина айсберга. А знаете ли вы, откуда родом сочные буузы, румяные хычины или наваристая каларуока? Россия объединяет множество народов, и у каждого есть своё кулинарное сокровище. Предлагаем проверить вашу гастрономическую карту страны: угадайте, из каких регионов родом эти 8 уникальных блюд. Гурманы справятся на раз-два! Готовы доказать, что знаете о России больше, чем популярные стереотипы? Погнали!

Жара в самом разгаре, а это значит, что самое время отгадать советские фильмы по кадру с мороженым! Летом поют не только птички, но и байкеры. А вы помните кинокартины СССР по кадрам с мотоциклами? А также обязательно узнайте, каким волшебным предметом из русских сказок вы бы были!

Тест: Хочется в отпуск? Вспомните 7 фильмов СССР по кадру с морем и пляжем!
Тест: Хочется в отпуск? Вспомните 7 фильмов СССР по кадру с морем и пляжем!
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Анна Московко
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