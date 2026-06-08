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8 июня, 13:00

Тест: Хочется в отпуск? Вспомните 7 фильмов СССР по кадру с морем и пляжем!

8 июня отмечается Всемирный день океанов! В советском кино, конечно, океаны редко встречаются, а вот моря вполне часто. Давайте окунёмся в отпускную атмосферу и вспомним летние и тёплые фильмы. Только сделать это надо всего по одному кадру с пляжем!

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Лето уже началось, а отпуск только в планах? Ничего страшного, у нас есть проверенное средство от рабочей рутины! 8 июня отмечается Всемирный день океанов. В советском кино, конечно, океаны встретишь нечасто, а вот тёплые моря, ласковое солнце и пляжи — сколько угодно. Давайте ненадолго перенесёмся в эпоху, где не нужны загранпаспорта и путёвки, а всё счастье умещается в кадре с морем, песком и знакомыми актёрами. Предлагаем пройти тест: сможете ли вы узнать 7 советских фильмов по одному только пляжному кадру? Поехали — волны уже зовут!

Продолжая тему советского кино, попробуйте угадать 8 фильмов с Савелием Крамаровым всего по одному кадру! Двигаемся в литературу: в честь Пушкинского дня отличите интересные факты об Александре Сергеевиче от других писателей. А также обязательно узнайте, каким волшебным предметом из русских сказок вы бы были!

Тест: Назовите фильм СССР по кадру с домохозяйкой, но на 7/7 справятся лишь хранительницы очага!
Тест: Назовите фильм СССР по кадру с домохозяйкой, но на 7/7 справятся лишь хранительницы очага!
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Анна Московко
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