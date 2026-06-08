Тест: Хочется в отпуск? Вспомните 7 фильмов СССР по кадру с морем и пляжем!

Лето уже началось, а отпуск только в планах? Ничего страшного, у нас есть проверенное средство от рабочей рутины! 8 июня отмечается Всемирный день океанов. В советском кино, конечно, океаны встретишь нечасто, а вот тёплые моря, ласковое солнце и пляжи — сколько угодно. Давайте ненадолго перенесёмся в эпоху, где не нужны загранпаспорта и путёвки, а всё счастье умещается в кадре с морем, песком и знакомыми актёрами. Предлагаем пройти тест: сможете ли вы узнать 7 советских фильмов по одному только пляжному кадру? Поехали — волны уже зовут!