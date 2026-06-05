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5 июня, 13:30

Тест: Назовите фильм СССР по кадру с домохозяйкой, но на 7/7 справятся лишь хранительницы очага!

Узнайте культовые фильмы СССР по кадрам с хозяйственными, заботливыми и незабываемыми героинями. Справитесь ли вы с задачей без единой ошибки и наберёте максимальные 7 из 7?

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk © Magnific / memetsaputra

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk © Magnific / memetsaputra

Советские фильмы подарили зрителям десятки ярких героинь, чьи заботы, хлопоты и домашние подвиги давно стали частью культурной памяти. Кто-то варил борщи, кто-то воспитывал детей, а кто-то успевал строить карьеру и наводить порядок в доме. Их образы знакомы миллионам, но сможете ли вы узнать легендарные киноленты всего по одному кадру с домохозяйкой? Проверьте свою память и интуицию: этот тест кажется простым лишь на первый взгляд. На все 7 вопросов без ошибок ответят только настоящие хранительницы очага!

Вспомните легендарную комедию «Гараж» и угадайте, кто из персонажей сказал эти цитаты! Недавно мы отмечали день рождения Александра Демьяненко, сможете узнать культовые кинокартины с его участием по кадру? В честь дня рождения легендарной Надежды Кадышевой мы подготовили тест: продолжите строки из её песен!

Тест: Грош цена вашему детству, если не узнаете 7 советских фильмов по кадрам с детьми!
Тест: Грош цена вашему детству, если не узнаете 7 советских фильмов по кадрам с детьми!
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Анна Московко
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