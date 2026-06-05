Тест: Назовите фильм СССР по кадру с домохозяйкой, но на 7/7 справятся лишь хранительницы очага!

Советские фильмы подарили зрителям десятки ярких героинь, чьи заботы, хлопоты и домашние подвиги давно стали частью культурной памяти. Кто-то варил борщи, кто-то воспитывал детей, а кто-то успевал строить карьеру и наводить порядок в доме. Их образы знакомы миллионам, но сможете ли вы узнать легендарные киноленты всего по одному кадру с домохозяйкой? Проверьте свою память и интуицию: этот тест кажется простым лишь на первый взгляд. На все 7 вопросов без ошибок ответят только настоящие хранительницы очага!