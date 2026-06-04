Тест: Кто из героев фильма «Гараж» сказал эту фразу? Ответит лишь сам председатель кооператива!
4 июня отмечается Всемирный день гаража! В такую дату грех не вспомнить культовый одноимённый фильм СССР. Только вспоминать мы будем не героев, не сюжет, а цитаты. Сможете ответить, кто произнёс эти яркие фразы, которые стали народными?
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Для одних гараж — это место, где стоит машина, а для других — любимый фильм. Эльдар Рязанов создал легендарную комедию «Гараж» как символ эпохи, и она давно разошлась на цитаты. Колкие реплики, меткие замечания и яркие характеры сделали фильм по-настоящему народным. В честь Всемирного дня гаража предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните классику. Сможете узнать, кто из героев произнёс знаменитые фразы? Будьте внимательны: иногда правильный ответ кажется очевидным, но ошибиться здесь проще, чем кажется!
А вы верите в любовь? Угадайте советский фильм по кадру с влюблённой парочкой! А также давайте вспомним замечательный город-герой нашей страны: назовите кинокартины СССР по изображению Санкт-Петербурга.