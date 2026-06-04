Тест: Кто из героев фильма «Гараж» сказал эту фразу? Ответит лишь сам председатель кооператива!

Для одних гараж — это место, где стоит машина, а для других — любимый фильм. Эльдар Рязанов создал легендарную комедию «Гараж» как символ эпохи, и она давно разошлась на цитаты. Колкие реплики, меткие замечания и яркие характеры сделали фильм по-настоящему народным. В честь Всемирного дня гаража предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните классику. Сможете узнать, кто из героев произнёс знаменитые фразы? Будьте внимательны: иногда правильный ответ кажется очевидным, но ошибиться здесь проще, чем кажется!