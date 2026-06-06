Тест: Если не сможете угадать все 8 фильмов с Савелием Крамаровым, кина больше не будет!
6 июня 1995 года ушёл из жизни чудесный актёр Савелий Крамаров. Его роли заставляли смеяться до слёз миллионы, цитаты становились народными, а зрительская любовь не проходила через годы. Давайте вместе вспомним его творчество. Угадайте 8 фильмов с его участием!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева, © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © Magnific / kjpargeter
6 июня 1995 года не стало Савелия Крамарова — актёра, чья улыбка и невероятное обаяние превращали любую, даже самую маленькую роль в событие. Он появлялся на экране ненадолго, но запоминался навсегда: его герои, трогательные, нелепые, смешные до слёз, давно разошлись на цитаты, а фильмы с его участием смотрят до сих пор. Проверьте себя: сможете ли вы без подсказок узнать 8 советских картин, где блистал этот удивительный артист? Только честно. Если провалите тест, то кина для вас больше не будет. Обещали же. Поехали!
А вы верите в любовь? Угадайте советский фильм по кадру с влюблённой парочкой! А также давайте вспомним замечательный город-герой нашей страны: назовите кинокартины СССР по изображению Санкт-Петербурга.