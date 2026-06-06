Тест: Если не сможете угадать все 8 фильмов с Савелием Крамаровым, кина больше не будет!

6 июня 1995 года не стало Савелия Крамарова — актёра, чья улыбка и невероятное обаяние превращали любую, даже самую маленькую роль в событие. Он появлялся на экране ненадолго, но запоминался навсегда: его герои, трогательные, нелепые, смешные до слёз, давно разошлись на цитаты, а фильмы с его участием смотрят до сих пор. Проверьте себя: сможете ли вы без подсказок узнать 8 советских картин, где блистал этот удивительный артист? Только честно. Если провалите тест, то кина для вас больше не будет. Обещали же. Поехали!