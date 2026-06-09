Тест: Все 10 фильмов с Джонни Деппом вспомнят лишь преданные фанаты. Смекаете?
9 июня празднует день рождения крайне обаятельный и харизматичный Джонни Депп! На его счету сотня ролей и любовь миллионов по всему миру. Но сможете ли вы угадать 10 фильмов с его участием лишь по одному кадру? Или вашу «Жемчужину» тоже уведут из-под носа?
Коллаж © Life.ru Фото © Фото © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря», режиссёр Гор Вербински и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес», режиссёр Тим Бёртон и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Что гложет Гилберта Грейпа», режиссёр Лассе Халльстрём и др. / Kinopoisk
9 июня свой день рождения празднует Джонни Депп — человек-харизма, король готики и любимец миллионов. Сотня ролей, десятки культовых образов и целая армия фанатов по всему миру. Казалось бы, кто не узнает его с полпинка? А вот и не спешите с ответом. Сможете определить 10 фильмов с его участием всего по одному кадру? Или вашу «Жемчужину» тоже уведут прямо из-под носа? Не пасуйте перед трудностями, включайте смекалку и докажите, что вы настоящий знаток!
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