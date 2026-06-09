Тест: Все 10 фильмов с Джонни Деппом вспомнят лишь преданные фанаты. Смекаете?

9 июня свой день рождения празднует Джонни Депп — человек-харизма, король готики и любимец миллионов. Сотня ролей, десятки культовых образов и целая армия фанатов по всему миру. Казалось бы, кто не узнает его с полпинка? А вот и не спешите с ответом. Сможете определить 10 фильмов с его участием всего по одному кадру? Или вашу «Жемчужину» тоже уведут прямо из-под носа? Не пасуйте перед трудностями, включайте смекалку и докажите, что вы настоящий знаток!