Тест: Лишь прирождённый байкер назовёт 7 фильмов СССР по мотоциклам! А вы справитесь?

9 июня отмечается Международный день мотоциклиста! Рёв двигателя, ветер в лицо и дух свободы — советское кино тоже знало толк в «железных конях». Герои гоняли по трассам, скрывались от погонь и отправлялись в приключения на двух колёсах. Вспомните культовые кадры: кто сидел за рулём, куда мчался байк и из какой ленты эта сцена? Сможете взять штурмом все 7 фильмов или споткнётесь на полпути и не наберёте и 4/7? Проверим, настоящий ли вы байкер старой школы. Заводите мотор, поехали!