Тест: Лишь прирождённый байкер назовёт 7 фильмов СССР по мотоциклам! А вы справитесь?
9 июня отмечается Международный день мотоциклиста! Кино СССР не обделило байкеров вниманием. Сможете назвать все 7 фильмов по кадрам с мотоциклами? Или спасуете и не наберёте и 4/7? Ветер в лицо, дух свободы и... поехали!
Обложка © ChatGPT © Фильм «Приключения Электроника», режиссёр Константин Бромберг, сценарист Евгений Велтистов. / YouTube © Фильм «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской. / Kinopoisk
9 июня отмечается Международный день мотоциклиста! Рёв двигателя, ветер в лицо и дух свободы — советское кино тоже знало толк в «железных конях». Герои гоняли по трассам, скрывались от погонь и отправлялись в приключения на двух колёсах. Вспомните культовые кадры: кто сидел за рулём, куда мчался байк и из какой ленты эта сцена? Сможете взять штурмом все 7 фильмов или споткнётесь на полпути и не наберёте и 4/7? Проверим, настоящий ли вы байкер старой школы. Заводите мотор, поехали!
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