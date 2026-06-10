Тест: Только 23% зрителей запомнили эти кадры с мороженым в советском кино, а вы?

В советском кино мороженое — это не просто еда. Оно становилось причиной свиданий, детской радости и, может, даже катастроф. Казалось бы, обычное лакомство, а какие яркие кадры запомнились на всю жизнь! Эти моменты знают все, но помнят единицы. 10 июня — Международный день мороженого. В честь праздника мы собрали 7 сцен из любимых фильмов, где центр композиции — холодное лакомство. Сможете узнать их все? Статистика жестока: только 23% зрителей справляются без ошибок. Проверите себя?