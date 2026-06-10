Тест: Только 23% зрителей запомнили эти кадры с мороженым в советском кино, а вы?
10 июня отмечается Международный день мороженого! В недавно начавшееся лето очень кстати вспомнить освежающие кадры из любимого кино. Мы собрали шесть, где центром внимания является любимая вкусность. Сможете узнать их все?
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В советском кино мороженое — это не просто еда. Оно становилось причиной свиданий, детской радости и, может, даже катастроф. Казалось бы, обычное лакомство, а какие яркие кадры запомнились на всю жизнь! Эти моменты знают все, но помнят единицы. 10 июня — Международный день мороженого. В честь праздника мы собрали 7 сцен из любимых фильмов, где центр композиции — холодное лакомство. Сможете узнать их все? Статистика жестока: только 23% зрителей справляются без ошибок. Проверите себя?
Лето и жара уже за окном, а это значит — самое время определить кинокартины СССР по кадрам с пляжами и морем! Слышите гул мотора? Это наши киномотоциклисты! Угадайте советский фильм по кадру с мотоциклом. А также обязательно узнайте, каким волшебным предметом из русских сказок вы бы были!