Дело не только в ностальгии: Как выбрать пломбир с настоящим сливочным вкусом как в СССР

Бумажный стаканчик с деревянной палочкой, хруст вафельного рожка и тот самый сливочный холод: советский пломбир многие вспоминают так, будто это был не десерт, а личный портал в июнь. Современное мороженое на витрине выглядит богаче: десятки вкусов, глазурь, карамель, ягоды, печенье. Но вкус нередко оказывается хуже ожиданий от красивой обёртки. Ко Всемирному дню мороженого разбираемся, что реально изменилось в составе мороженого, технологии и нашем восприятии за последние десятилетия. И правда ли в СССР пломбир был совсем-совсем другим?

Жирность: пломбир не обязан быть лёгким

Жирность настоящего пломбира по ГОСТу: сравниваем мороженое из СССР и современное. Фото © ТАСС / Владимир Семёнов

Главная вещь, которую многие забывают: пломбир всегда был самым жирным видом молочного мороженого. По современным нормам пломбир должен содержать не меньше 12% молочного жира. Именно он даёт ту самую плотность, мягкость и сливочный вкус, за который люди готовы спорить. Если десерт водянистый и быстро тает мутной лужицей, дело часто не в «раньше было лучше», а в другом типе продукта.

Современная витрина смешала всё на одной полке: пломбир, сливочное мороженое, молочное, фруктовый лёд, замороженные десерты. На упаковке может быть крупная картинка коровы, а в составе — совсем другая история. Поэтому сравнивать «пломбир из детства» с любым современным эскимо нечестно. Нужно смотреть категорию и жирность. Пломбир с 12–15% молочного жира и сегодня может быть очень близким к старому ощущению.

Состав стал длиннее, но не каждый длинный состав плохой

В памяти советских граждан пломбир часто выглядит почти с монастырским составом: молоко, сливки, сахар и холод. На деле производство мороженого всегда требовало стабилизаторов, иначе десерт просто не доезжал бы до магазинов или куском льда валялся в морозильнике. Сегодня в составе чаще встречаются гуаровая камедь, каррагинан, пектин и эмульгаторы. Их названия звучат страшно, но сама идея не новая: мороженому нужна стабильная структура.

Проблема начинается не там, где состав длинный, а там, где его маскируют. Если продукт называется пломбиром, в нём не должно быть заменителя молочного жира. Если растительные жиры заменили молочные полностью, это уже замороженный десерт. Он может быть съедобным, сладким и даже вкусным, но это не тот продукт, который люди вспоминают под словом «пломбир». Честная этикетка важнее ностальгии.

Сахара и вкусов стало больше

Почему мороженое кажется слишком сладким, а пломбир в СССР был лучше. Фото © РИА Новости / Александр Гальперин

Советское мороженое чаще держалось на простом наборе вкусов: ваниль, шоколад, крем-брюле, ягодные варианты. Сейчас производитель соревнуется за внимание: солёная карамель, печенье, брауни, фисташка, манго, шоколадные прослойки, цветная глазурь. Это не плохо, но у яркого вкуса есть цена. Чем больше начинок, тем сложнее услышать молочную основу. Сливочный голос тонет в карамельном хоре.

Из-за этого современное мороженое часто кажется более сладким и менее «молочным». Сахар, сиропы, глазурь и наполнители делают вкус громче, но не всегда глубже. Пломбир из СССР запоминался именно чистотой ощущения: холодные сливки, ваниль, вафля. Сегодня похожий эффект придётся искать не в самой яркой упаковке, а в той, где меньше шоу и больше молочной базы.

Технологии хранения стали лучше, но всё равно решает вкус

Мороженое очень не любит температурных качелей. Если брикет подтаял по дороге, а потом снова замёрз, структура ломается: появляются крупинки льда, «песок», водянистость и странная рыхлость. В СССР проблема хранения тоже была, но выбор был меньше, а путь продукта часто казался понятнее. Сейчас логистика сложнее, витрин больше, доставка активнее. Одно слабое звено, и даже нормальный пломбир начинает вести себя как снежный кирпич.

Проверка простая: упаковка не должна быть мятой, брикет деформированным, а поверхность покрытой толстым инеем. Хорошее закалённое мороженое откалывается, а не размазывается. Если стаканчик мягкий ещё в магазине, лучше оставить его соседу по морозильной камере. Вкус начинается не только на заводе, но и в дороге до вашего дома.

Ностальгия тоже добавляет сливок

Как ностальгия портит вкус современного мороженого. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Если говорить совсем уж честно, то часть «того самого вкуса» живёт не в стаканчике, а в памяти. Детство усиливает простые вещи. Мороженое после школы, очередь у киоска, липкие пальцы, июньская пыль на сандалиях — всё это работает лучше любого ароматизатора. Поэтому современный пломбир может быть качественным, но проигрывать не продукту из прошлого, а целой сцене из жизни, которую уже нельзя повторить.

Это не значит, что нынешнее мороженое хуже автоматически. Просто выбирать его нужно холодной головой: искать слово «пломбир», молочный жир от 12%, отсутствие заменителя молочного жира в классическом продукте, нормальную упаковку и не слишком шумный состав. Тогда шанс найти тот самый сливочный вкус становится заметно выше. Не магия, а этикетка и морозильник.

Советский пломбир победил в памяти, но не всегда побеждает на слепой дегустации. Современное мороженое стало разнообразнее, технологичнее и громче по вкусу, однако хороший пломбир никуда не исчез. Нужно только отличать его от замороженного десерта и не ждать, что рожок вернёт лето 1987 года целиком. А если хочется ещё одного холодного разбора для жаркого сезона, прочитайте, почему сладкие напитки и мороженое летом опаснее, чем кажется.