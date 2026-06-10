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10 июня, 04:00

Дело не только в ностальгии: Как выбрать пломбир с настоящим сливочным вкусом как в СССР

Оглавление
Жирность: пломбир не обязан быть лёгким
Состав стал длиннее, но не каждый длинный состав плохой
Сахара и вкусов стало больше
Технологии хранения стали лучше, но всё равно решает вкус
Ностальгия тоже добавляет сливок

Пломбир из СССР до сих пор вспоминают как вкус детства, но современное мороженое не всегда хуже. Life.ru разобрался, что изменилось в составе, жирности, хранении и почему память иногда слаще сахара.

Пломбир из СССР и современное мороженое: главные отличия. Обложка © ChatGPT

Пломбир из СССР и современное мороженое: главные отличия. Обложка © ChatGPT

Бумажный стаканчик с деревянной палочкой, хруст вафельного рожка и тот самый сливочный холод: советский пломбир многие вспоминают так, будто это был не десерт, а личный портал в июнь. Современное мороженое на витрине выглядит богаче: десятки вкусов, глазурь, карамель, ягоды, печенье. Но вкус нередко оказывается хуже ожиданий от красивой обёртки. Ко Всемирному дню мороженого разбираемся, что реально изменилось в составе мороженого, технологии и нашем восприятии за последние десятилетия. И правда ли в СССР пломбир был совсем-совсем другим?

Жирность: пломбир не обязан быть лёгким

Жирность настоящего пломбира по ГОСТу: сравниваем мороженое из СССР и современное. Фото © ТАСС / Владимир Семёнов

Жирность настоящего пломбира по ГОСТу: сравниваем мороженое из СССР и современное. Фото © ТАСС / Владимир Семёнов

Главная вещь, которую многие забывают: пломбир всегда был самым жирным видом молочного мороженого. По современным нормам пломбир должен содержать не меньше 12% молочного жира. Именно он даёт ту самую плотность, мягкость и сливочный вкус, за который люди готовы спорить. Если десерт водянистый и быстро тает мутной лужицей, дело часто не в «раньше было лучше», а в другом типе продукта.

Современная витрина смешала всё на одной полке: пломбир, сливочное мороженое, молочное, фруктовый лёд, замороженные десерты. На упаковке может быть крупная картинка коровы, а в составе — совсем другая история. Поэтому сравнивать «пломбир из детства» с любым современным эскимо нечестно. Нужно смотреть категорию и жирность. Пломбир с 12–15% молочного жира и сегодня может быть очень близким к старому ощущению.

Состав стал длиннее, но не каждый длинный состав плохой

В памяти советских граждан пломбир часто выглядит почти с монастырским составом: молоко, сливки, сахар и холод. На деле производство мороженого всегда требовало стабилизаторов, иначе десерт просто не доезжал бы до магазинов или куском льда валялся в морозильнике. Сегодня в составе чаще встречаются гуаровая камедь, каррагинан, пектин и эмульгаторы. Их названия звучат страшно, но сама идея не новая: мороженому нужна стабильная структура.

Проблема начинается не там, где состав длинный, а там, где его маскируют. Если продукт называется пломбиром, в нём не должно быть заменителя молочного жира. Если растительные жиры заменили молочные полностью, это уже замороженный десерт. Он может быть съедобным, сладким и даже вкусным, но это не тот продукт, который люди вспоминают под словом «пломбир». Честная этикетка важнее ностальгии.

Сахара и вкусов стало больше

Почему мороженое кажется слишком сладким, а пломбир в СССР был лучше. Фото © РИА Новости / Александр Гальперин

Почему мороженое кажется слишком сладким, а пломбир в СССР был лучше. Фото © РИА Новости / Александр Гальперин

Советское мороженое чаще держалось на простом наборе вкусов: ваниль, шоколад, крем-брюле, ягодные варианты. Сейчас производитель соревнуется за внимание: солёная карамель, печенье, брауни, фисташка, манго, шоколадные прослойки, цветная глазурь. Это не плохо, но у яркого вкуса есть цена. Чем больше начинок, тем сложнее услышать молочную основу. Сливочный голос тонет в карамельном хоре.

Из-за этого современное мороженое часто кажется более сладким и менее «молочным». Сахар, сиропы, глазурь и наполнители делают вкус громче, но не всегда глубже. Пломбир из СССР запоминался именно чистотой ощущения: холодные сливки, ваниль, вафля. Сегодня похожий эффект придётся искать не в самой яркой упаковке, а в той, где меньше шоу и больше молочной базы.

Технологии хранения стали лучше, но всё равно решает вкус

Мороженое очень не любит температурных качелей. Если брикет подтаял по дороге, а потом снова замёрз, структура ломается: появляются крупинки льда, «песок», водянистость и странная рыхлость. В СССР проблема хранения тоже была, но выбор был меньше, а путь продукта часто казался понятнее. Сейчас логистика сложнее, витрин больше, доставка активнее. Одно слабое звено, и даже нормальный пломбир начинает вести себя как снежный кирпич.

Проверка простая: упаковка не должна быть мятой, брикет деформированным, а поверхность покрытой толстым инеем. Хорошее закалённое мороженое откалывается, а не размазывается. Если стаканчик мягкий ещё в магазине, лучше оставить его соседу по морозильной камере. Вкус начинается не только на заводе, но и в дороге до вашего дома.

Ностальгия тоже добавляет сливок

Как ностальгия портит вкус современного мороженого. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Как ностальгия портит вкус современного мороженого. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Если говорить совсем уж честно, то часть «того самого вкуса» живёт не в стаканчике, а в памяти. Детство усиливает простые вещи. Мороженое после школы, очередь у киоска, липкие пальцы, июньская пыль на сандалиях — всё это работает лучше любого ароматизатора. Поэтому современный пломбир может быть качественным, но проигрывать не продукту из прошлого, а целой сцене из жизни, которую уже нельзя повторить.

Это не значит, что нынешнее мороженое хуже автоматически. Просто выбирать его нужно холодной головой: искать слово «пломбир», молочный жир от 12%, отсутствие заменителя молочного жира в классическом продукте, нормальную упаковку и не слишком шумный состав. Тогда шанс найти тот самый сливочный вкус становится заметно выше. Не магия, а этикетка и морозильник.

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Советский пломбир победил в памяти, но не всегда побеждает на слепой дегустации. Современное мороженое стало разнообразнее, технологичнее и громче по вкусу, однако хороший пломбир никуда не исчез. Нужно только отличать его от замороженного десерта и не ждать, что рожок вернёт лето 1987 года целиком. А если хочется ещё одного холодного разбора для жаркого сезона, прочитайте, почему сладкие напитки и мороженое летом опаснее, чем кажется.

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Сергей Трофимов
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