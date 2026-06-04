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4 июня, 15:00

Ходьба против бега: где польза для сердца, суставов и похудения, а где наглый самообман

Оглавление
Для сердца полезны оба варианта, но бег работает быстрее
Для суставов ходьба безопаснее, особенно если вес выше нормы
Для похудения бег эффективнее, но ходьба чаще побеждает на длинной дистанции
После 40 и 50 лет лучше выбирать не самый модный, а самый честный режим
Идеальная схема: ходьба как основное блюдо, бег как специя

Бег сжигает калории быстрее, а ходьба бережёт суставы и легче входит в привычку. Life.ru разобрался, что полезнее для сердца, похудения и жизни после 40, чтобы спорт не стал пыткой в красивых кроссовках.

Ходьба против бега: что полезнее для сердца и суставов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © Gemini Nano Banana

Ходьба против бега: что полезнее для сердца и суставов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © Gemini Nano Banana

Спор «ходить или бегать» похож на вечную битву кофеманов и любителей чая: каждый уверен, что именно его привычка спасёт мир. Одни бегут по парку с лицом олимпийца, другие спокойно идут за хлебом и считают шаги. На деле организм не голосует за красивую картинку. Ему важны регулярность, нагрузка без перегиба и честный ответ на вопрос: что вы сможете делать не неделю, а годами?

Для сердца полезны оба варианта, но бег работает быстрее

Что лучше для похудения: бег или быстрая ходьба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Что лучше для похудения: бег или быстрая ходьба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Сердцу для здоровья нужно движение. Не героический рывок раз в месяц, а нормальная регулярная нагрузка. Быстрая ходьба повышает пульс, тренирует сосуды, помогает контролировать давление и снижает вред от сидячей жизни. Поэтому прогулка бодрым шагом не «спорт для ленивых», а вполне рабочая кардиотренировка.

Бег даёт ту же пользу, но в более плотной упаковке. За меньшее время он сильнее разгоняет пульс и быстрее прокачивает выносливость. Поэтому тем, у кого мало времени и уже есть база, бег может подойти лучше. Но важная поправка: если после каждой пробежки вы лежите пластом и ненавидите жизнь, сердце, конечно, поработало, а вот привычка может не прижиться.

Для суставов ходьба безопаснее, особенно если вес выше нормы

Ходьба мягче относится к коленям, тазобедренным суставам и стопам. Здесь нет фазы полёта, после которой тело каждый раз ловит удар о землю. Для людей с лишним весом, болью в коленях, старой травмой или долгим перерывом в спорте это большой плюс. Начать с ходьбы проще, а шанс сорваться из-за боли меньше.

Но миф, что «бег убивает колени», слишком грубый. Исследования не показывают, что любительский бег сам по себе обязательно ведёт к остеоартрозу. Проблемы чаще появляются не от бега как факта, а от жадности: слишком быстро прибавили километры, вышли в плохой обуви, проигнорировали боль, решили за месяц стать марафонцем. Суставы такого спектакля не любят.

Для похудения бег эффективнее, но ходьба чаще побеждает на длинной дистанции

Польза ходьбы и бега для сердца после 40 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacek Chabraszewski

Польза ходьбы и бега для сердца после 40 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacek Chabraszewski

Если смотреть только на расход энергии, бег выигрывает. За минуту он сжигает больше калорий, чем ходьба, иногда в несколько раз. Поэтому человеку, который уже нормально переносит нагрузку, бег может быстрее помочь создать дефицит энергии. Особенно если после тренировки не приходит мысль: «Я заслужил пиццу размером с колесо».

Ходьба помогает похудеть медленнее, зато она хитрее. Её проще встроить в день: выйти на остановку раньше, пройтись после ужина, заменить лифт лестницей, сделать звонок не сидя, а на ногах. И вот тут начинается магия! Одна прогулка не меняет фигуру. Но сотни прогулок подряд делают больше, чем три героические пробежки, после которых кроссовки уходят в ссылку под шкаф.

После 40 и 50 лет лучше выбирать не самый модный, а самый честный режим

Чем старше мы становимся, тем меньше организм прощает резкие старты. Это не повод заворачиваться в плед и больше не вставать с дивана. Просто телу нужна дипломатия. Ходьба хороша как базовый режим: она разгоняет кровь, поддерживает сердце, помогает суставам не «ржаветь» и не требует спортивного прошлого.

Бег после 40 и 50 тоже возможен, но лучше входить в него через интервалы. Например, пять минут быстрой ходьбы, затем минута лёгкого бега, потом снова ходьба. И так несколько кругов. Если появляется боль в груди, сильная одышка, головокружение или странная боль в суставах, геройствовать не надо. Спорт не должен превращаться в кастинг на роль пострадавшего.

Идеальная схема: ходьба как основное блюдо, бег как специя

Простая схема активности: ходьба, бег и силовые тренировки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Простая схема активности: ходьба, бег и силовые тренировки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Ходьба может быть ежедневной основой, а бег — добавкой для тех дней, когда есть силы, нормальное самочувствие и желание. Это как с перцем в супе: немного добавит огня, но если высыпать банку, радости не будет. Организм любит дозировку.

Для большинства людей хорошая формула выглядит так: 30–40 минут быстрой ходьбы почти каждый день, 1–3 короткие пробежки в неделю по самочувствию и 2 силовые тренировки для мышц. Потому что сердце, суставы и вес не живут в разных квартирах. Сильные мышцы разгружают суставы, активность помогает весу, а нормальный вес облегчает работу сердцу. И так по кругу.

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В итоге ходьба лучше для старта, суставов и долгой привычки. Бег лучше для быстрого кардиоэффекта и расхода калорий. Но главный враг здоровья не ходьба и не бег, а сидячий образ жизни с редкими вспышками спортивного героизма. Поэтому самый полезный вид нагрузки тот, который вы реально будете делать. А если кажется, что одних шагов достаточно, стоит помнить: даже 8000 шагов в день не всегда спасают при долгом сидении, и Life.ru уже писал, почему прогулки не отменяют вред офисного режима.

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Сергей Трофимов
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