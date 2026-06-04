Что нельзя делать и о чём нужно молиться 6 июня, в день Ксении Петербургской, чтобы не жалеть весь год Оглавление Когда день памяти Ксении Петербургской в 2026 году Житие Ксении Петербургской: как дворянка стала юродивой Где находятся мощи и часовня Ксении Петербургской О чём молятся Ксении Петербургской и какие чудеса с ней связывают Икона Ксении Петербургской и её символика Что можно и что нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 июня Молитва и акафист Ксении Петербургской Часто задаваемые вопросы о Ксении Петербургской Почему Ксения Петербургская остаётся такой близкой людям 6 июня 2026 года — день памяти блаженной Ксении Петербургской. Вспоминаем житие святой: от замужества до юродства, какие были чудеса исцеления, о чём ей можно помолиться, а также где находится часовня Ксении в Санкт-Петербурге. 4 июня, 14:00 День памяти Ксении Петербургской 2026: какого числа отмечают. Обложка © ChatGPT

6 июня Православная церковь совершает день памяти блаженной Ксении Петербургской — одной из самых любимых и почитаемых святых не только в России, но и во всём православном мире. В народе её ласково называют Ксеньюшка, и её молитвенная помощь поистине безгранична. Life.ru рассказывает, почему к святой идут с просьбами о семье, здоровье, жилье и помощи в самые тяжёлые минуты.

Когда день памяти Ксении Петербургской в 2026 году

День памяти Ксении Петербургской в 2026 году. Фото © Life.ru

У блаженной Ксении Петербургской в церковном календаре две важные даты. 6 февраля верующие вспоминают день её памяти, а 6 июня отмечают день прославления святой. В 2026 году Ксения выпадает на субботу, так что у многих будет возможность спокойно сходить в храм.

«Почему же именно шестого июня? Эта дата — день её прославления в лике святых, которое состоялось в 1988 году, через почти 200 лет после её праведной кончины. Второй день памяти — шестое февраля — это день её ангела и день, когда она сама отошла ко Господу», — поделился с Life.ru Михаил Иванов, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная».

Житие Ксении Петербургской: как дворянка стала юродивой

Житие Ксении Петербургской: путь от вдовы к святой. Фото © Wikipedia

О ранней жизни Ксении Григорьевны Петровой известно немного. Она жила в Петербурге XVIII века и была замужем за придворным певчим Андреем Фёдоровичем Петровым. Внезапная смерть мужа стала для неё не просто личной трагедией, а переломом всей жизни. После этого Ксения выбрала путь, который современникам казался безумием, но церковная традиция видит в нём подвиг ради Христа. «Спектр её помощи необычайно широк, ведь сама она, овдовев в 26 лет и раздав всё имущество, взяла на себя тяжелейший подвиг юродства Христа ради. Она облачилась в мундир покойного мужа, отзывалась только на его имя, терпела насмешки, голод, холод и унижения, но стяжала великую благодать у Бога», — объясняет Михаил Иванов.

Согласно надписи в часовне на Смоленском кладбище, после смерти мужа Ксения прожила в странничестве 45 лет. Постепенно отношение к ней менялось: сначала горожане видели странную нищую, потом стали замечать, что её слова часто сбываются, а появление в доме приносит помощь. Так история личного горя превратилась в историю святости, где главное не внешняя странность, а вера, терпение и любовь, доведённые до предела.

Где находятся мощи и часовня Ксении Петербургской

Часовня Ксении Петербургской в Санкт-Петербурге. Памятник святой Ксении у часовни на Смоленском кладбище. Фото © Wikipedia / Lipsio

Главная святыня, связанная с блаженной Ксенией, находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, на Смоленском православном кладбище. Часовня приписана к церкви Смоленской иконы Божией Матери и открыта ежедневно с 8:00 до 19:00. Именно сюда приходят паломники, чтобы помолиться святой, подать записки и попросить помощи в трудных обстоятельствах.

В часовне под спудом, то есть под землёй, находятся мощи блаженной Ксении Петербургской. Для верующих это не просто памятное место, а точка живой молитвы: сюда идут с семейными бедами, болезнями, тревогой за детей, просьбами о жилье и работе. В дни памяти святой у часовни особенно многолюдно, но люди приезжают сюда круглый год.

О чём молятся Ксении Петербургской и какие чудеса с ней связывают

О чём молятся Ксении Петербургской в праздник 6 июня. Фото © Life.ru

В первую очередь ей молятся об устроении семейного счастья — о даровании хорошего, благочестивого супруга, о мире и любви между супругами, о сохранении брака. «Многие бездетные пары, по молитвам к Ксеньюшке, обретали радость материнства и отцовства. Кроме того, святая Ксения — скорая помощница в решении жилищных вопросов. Сама она, добровольно отказавшись от дома, стала странницей, но по её молитвам тысячи людей обретали кров, решали проблемы с квартирами, с переездами», — рассказывает Михаил Иванов.

К блаженной Ксении Петербургской обращаются также и с молитвами о здоровье, прося помощи при болезнях, тревоге, страхе и тяжёлых жизненных обстоятельствах. По церковному преданию, многие после искренней молитвы получали облегчение и душевную поддержку. Особенно часто святую просят о детях: о здоровье ребёнка, семейном благополучии, правильном воспитании и защите от бед. Также ей молятся в трудных ситуациях, когда кажется, что выхода нет и остаётся уповать только на Божью помощь.

Икона Ксении Петербургской и её символика

Икона Ксении Петербургской и её значение. Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская «Елеон»

На иконах Ксению Петербургскую обычно пишут в мужской одежде, часто на фоне Петербурга или Смоленского кладбища. Это не случайная деталь. Одежда мужа напоминает о её подвиге: после смерти Андрея Фёдоровича она как будто отказалась от прежней жизни и стала молиться за него всей собой. Есть и особая деталь для тех, кто любит историю. В Эрмитаже хранится предполагаемый прижизненный портрет Ксении Петербургской, который долго оставался почти незаметным для широкой публики.

Учёные осторожны в формулировках, но сама возможность увидеть лицо святой вне привычной иконной традиции сильно цепляет воображение. Икона Ксении не работает как амулет. Это важная граница, о которой легко забыть. Православная икона нужна не для магической защиты квартиры, а для молитвы. Перед образом святой просят не «сделать как хочу», а дать сил пройти испытание честно, с верой и без внутренней паники.

Что можно и что нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 июня

Что можно и нельзя делать 6 июня, в день Ксении Петербургской. Фото © Life.ru

В день памяти святой верующие стараются провести время в молитве, добрых делах и без лишней суеты. Церковь не устанавливает особых строгих запретов, но есть традиции, которые помогают встретить этот день осмысленно. Что можно делать: сходить в храм и помолиться Ксении Петербургской;

подать записки о здравии и упокоении близких;

прочитать молитву или акафист дома;

помочь нуждающимся, сделать пожертвование;

поддержать одинокого или оказавшегося в трудной ситуации человека.

Что не рекомендуется делать: ссориться, злословить и распространять сплетни;

завидовать и сознательно обижать других людей;

гадать и проводить любые «магические» ритуалы;

использовать молитву как способ «заказать» исполнение желания;

относиться к святой как к мистическому исполнителю просьб.

Отдельно стоит сказать про запреты. Не надо гадать, проводить «ритуалы на любовь», завязывать узлы «на жениха» или писать записки как магические заявки во Вселенную. Ксения Петербургская не персонаж мистического сервиса. Её память про другое: верность, молитву, терпение и помощь тем, кому хуже, чем вам.

Молитва и акафист Ксении Петербургской

Молитва и акафист Ксении Петербургской. Фото © Life.ru

Молитва блаженной Ксении Петербургской: «О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получившая и под сению Всемогущаго почивающая. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, тя прославляет. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти сущей с нами, молимся ти: приими прошения наша и принеси я ко Престолу Милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Явися святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святаго Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлити, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности и целомудрии воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующия подвигом добрым подвизатися и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, лишенныя причащения Святых Христовых Таин в смертный час заступи. Ты еси наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Также верующие читают тропарь святой: «Нищету Христову возлюбивши, безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, безумием мнимым безумие мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси. Сего ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, Ксение блаженная, моли Христа Бога избавитися нам от всякаго зла покаянием».

Акафист Ксении Петербургской обычно читают дома или в храме перед её иконой. Он состоит из 13 кондаков и 12 икосов и начинается словами: «Избранней угоднице Христовой и чудной помощнице нашей, блаженной Ксении, похвальное пение приносим ти. Ты же, яко имущая дерзновение ко Господу, от всяких бед свободити нас моли, да зовем ти: радуйся, Ксение блаженная, града Петрова похвало и утверждение».

Часто задаваемые вопросы о Ксении Петербургской

Главные вопросы о Ксении Петербургской. Фото © Wikipedia / Ssanny1885

Ниже собрали самые частые вопросы коротко, без богословского тумана. Это тот случай, когда человеку нужно не сто страниц объяснений, а ясная подсказка: когда день памяти, где часовня, как молиться и чего лучше не делать. Когда день памяти Ксении Петербургской в 2026 году? 6 февраля и 6 июня, 6 июня 2026 года выпадает на субботу.

6 февраля и 6 июня, 6 июня 2026 года выпадает на субботу. В чём помогает блаженная Ксения Петербургская? Ей молятся о семье, браке, детях, здоровье, жилье, работе и душевной поддержке.

Ей молятся о семье, браке, детях, здоровье, жилье, работе и душевной поддержке. Ксения Петербургская и Матрона Московская: в чём разница? Это разные святые, с разным житием, но к обеим часто обращаются за помощью в житейских бедах.

Это разные святые, с разным житием, но к обеим часто обращаются за помощью в житейских бедах. Как правильно молиться Ксении Петербургской? Можно читать церковную молитву, акафист или говорить своими словами, но с верой и без магического подхода.

Можно читать церковную молитву, акафист или говорить своими словами, но с верой и без магического подхода. Где находится часовня Ксении Петербургской? В Санкт-Петербурге, на Смоленском православном кладбище Васильевского острова.

В Санкт-Петербурге, на Смоленском православном кладбище Васильевского острова. Почему у Ксении Петербургской два дня памяти? 6 февраля связано с церковной памятью святой, 6 июня — с её прославлением в лике святых.

6 февраля связано с церковной памятью святой, 6 июня — с её прославлением в лике святых. Можно ли читать акафист Ксении Петербургской дома? Да, миряне могут читать акафист дома, если делают это внимательно и с уважением.

Да, миряне могут читать акафист дома, если делают это внимательно и с уважением. Что нельзя делать 6 июня, в день Ксении Петербургской? Не стоит ссориться, гадать, заниматься «ритуалами» и относиться к молитве как к способу получить желаемое любой ценой.

Почему Ксения Петербургская остаётся такой близкой людям

Почему Ксения Петербургская так близка верующим. Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, построенная на месте её погребения. Фото © Wikipedia / I, Vicpeters

В истории Ксении нет никакого блеска, зато есть потеря, горе, холодные улицы Петербурга и странный выбор, который оказался сильнее логики. Может, поэтому к ней и идут. В её житии человек видит не недосягаемый идеал, а боль, через которую можно пройти и не сломаться.

6 июня хорошо прийти в храм, поставить свечу перед иконой святой, прочитать тропарь и кондак. Пусть святая блаженная Ксения Петербургская и ныне предстоит Престолу Божию и молитвенно ходатайствует о всех нас, о наших семьях, о нашем Отечестве. Святая блаженная мати Ксение, моли Бога о нас! Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Память Ксении Петербургской напоминает: любовь не всегда выглядит красиво, а вера не всегда пахнет ладаном и праздником. Иногда она похожа на упрямый шаг вперёд, когда внутри пусто. И если вам близка тема молитв и церковных праздников, Life.ru уже рассказывал, какие молитвы читать на Троицу 2026 года и зачем они нужны.

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