Церковный календарь на июнь 2026: православные праздники, Петров пост и дни поминовения святых Оглавление Ключевые даты церковного календаря на июнь 2026 года День Святого Духа (Духов день) — 1 июня Троицкая сплошная седмица с 1 по 7 июня Неделя Всех Святых и Третье обретение главы Иоанна Предтечи Петров пост 2026 — с 8 июня по 11 июля Календарь питания в Петров пост для мирян 14 июня — Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших Апостолы Пётр и Павел и окончание Петрова поста Календарь дней памяти святых в июне 2026 года Церковный календарь на июнь 2026 года: День Святого Духа, Троицкая седмица, Петров пост, дни памяти святых, питание по дням и ответы на вопросы! 2 июня, 13:30 Церковный календарь на июнь 2026: православные праздники, Петров пост и дни поминовения святых. Обложка © Gemini Nano Banana

Церковный календарь на июнь 2026 года открывается Днём Святого Духа и Троицкой сплошной седмицей, а с 8 июня начинается Петров, или Апостольский, пост. Life.ru составил подробный церковный календарь на июнь 2026 и рассказывает, кого верующие вспоминают в этом месяце!

Ключевые даты церковного календаря на июнь 2026 года

Православный церковный календарь на июнь 2026. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Июнь 2026 года — это переходный месяц от пасхально-троицких торжеств к летнему посту. С 1-го по 7 июня продолжается Троицкая сплошная седмица, когда пост в среду и пятницу отменяется. С 8 июня начинается Петров пост, который продлится до 11 июля включительно. Для вашего удобства мы собрали все важные даты в таблице выше. Обязательно сделайте скриншот или сохраните статью в закладки, чтобы не потерять важную информацию. Давайте подробнее поговорим про каждую дату в церковном календаре?

День Святого Духа (Духов день) — 1 июня

День Святого Духа 2026: дата, история и традиции. Полный календарь церковных праздников на июнь 2026. Фото © Wikipedia

День Святого Духа в 2026 году приходится на понедельник, 1 июня. Этот праздник отмечается на следующий день после Троицы, или Пятидесятницы, и посвящен прославлению Святого Духа как третьего лица Святой Троицы. Церковный смысл Духова дня связан с событием сошествия Святого Духа на апостолов. На Троицу Церковь вспоминает само событие Пятидесятницы, а на следующий день особенно прославляет Святого Духа, который укрепил апостолов для проповеди Евангелия.

В храмах совершаются праздничные богослужения. Верующие стараются прийти на службу, помолиться, по возможности исповедаться и причаститься. О духовном смысле Троицы читайте в нашем отдельном материале о празднике 31 мая 2026 года. В народной традиции Духов день связывали с окончательным вступлением природы в летнюю пору. На Руси молились о хорошем урожае, мире в семье и благополучии.

Троицкая сплошная седмица с 1 по 7 июня

Церковный календарь на июнь 2026: Троицкая сплошная седмица с 1 по 7 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Iaroslavtsev

Троицкая седмица называется сплошной, потому что в течение всей недели нет постных дней. Даже в среду и пятницу, которые обычно являются постными. Это продолжение радости праздника Пятидесятницы. Смысл сплошной седмицы в благодарении Бога за дар Святого Духа и завершении пасхально-троицкого периода. В эти дни верующие продолжают молитвенно переживать праздник Троицы, посещают храм, читают молитвы, помогают ближним.

6 июня отмечается отдание праздника Пятидесятницы. Отдание — это последний день попразднства, когда богослужебные тексты ещё возвращают верующих к главной теме праздника. На Троицкой седмице не следует воспринимать церковную радость как повод к рассеянности. Церковь отменяет пищевой пост, но не отменяет трезвость, молитву, милосердие и ответственность за слова и поступки.

Неделя Всех Святых и Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Церковный календарь на июнь 2026: Неделя Всех Святых и Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Фото © РИА Новости / Алексей Даничев

7 июня 2026 года — Неделя 1-я по Пятидесятнице, или День Всех Святых. Этот праздник показывает плод действия Святого Духа в Церкви: святость возможна для людей разных времён, стран, званий и жизненных обстоятельств. В этот же день вспоминается Третье обретение главы святого пророка — Предтечи и Крестителя Господня. Иоанн Предтеча занимает особое место в православной традиции: он приготовил народ к пришествию Христа, проповедовал покаяние и крестил Спасителя в Иордане. Воскресенье, 7 июня, также является заговеньем перед Петровым постом. Уже на следующий день, 8 июня, начинается Апостольский пост.

Петров пост 2026 — с 8 июня по 11 июля

Петров пост 2026: даты и продолжительность. Полный церковный календарь на июнь 2026. Фото © Life.ru

Петров пост в 2026 году начинается в понедельник, 8 июня, и заканчивается в субботу, 11 июля. Его завершением становится праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который по новому стилю отмечается 12 июля.

Пост называется Апостольским, потому что связан с памятью апостолов и их служением. После Пятидесятницы апостолы, укреплённые Святым Духом, отправились на проповедь. Пост напоминает верующим о молитве, воздержании и готовности к служению Богу и людям. Для вашего удобства Life.ru составил календарь питания для мирян на время Петрова поста. Обязательно уделите особое внимание следующему блоку.

Календарь питания в Петров пост для мирян

Петров пост 2026: календарь питания для мирян с 8 июня по 12 июля. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Однако помните: мирянам важно согласовывать меру поста со здоровьем, возрастом, работой и семейными обстоятельствами. Больным, беременным, кормящим, детям и людям тяжёлого физического труда лучше обсудить послабления со священником. Главная цель поста — это не диета, а покаяние, молитва, отказ от греховных привычек и внимание к ближним.

14 июня — Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших

Церковный календарь на июнь 2026: Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

14 июня 2026 года отмечается Неделя 2-я по Пятидесятнице — Собор Всех Святых, в земле Русской просиявших. Этот день посвящён святым, которые духовно связаны с Русской православной церковью: святителям, преподобным, мученикам, благоверным князьям, юродивым, исповедникам и новомученикам.

Праздник напоминает, что святость — не отвлечённое понятие, а живой опыт Церкви. Среди русских святых есть монахи и князья, пастыри и миряне, учёные люди и простецы, подвижники древности и новомученики XX века. В богослужении этого дня звучит благодарность Богу за святых земли Русской. Верующие молятся им как небесным заступникам и просят помощи в сохранении веры, мира и любви.

Апостолы Пётр и Павел и окончание Петрова поста

Церковный календарь на июнь 2026: апостолы Пётр и Павел и окончание Петрова поста. Фото © azbyka.ru

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля. Именно к этому празднику ведёт Петров пост. В 2026 году пост продолжается до 11 июля включительно, а 12 июля поста уже нет.

Апостол Пётр был одним из ближайших учеников Христа. Апостол Павел сначала преследовал христиан, но после обращения стал великим проповедником Евангелия. Их называют первоверховными не потому, что они выше других апостолов по человеческой власти, а потому, что Церковь особо чтит их труды, исповедание веры и мученическую кончину. Связь праздника с постом проста: верующие готовятся к памяти апостолов молитвой, воздержанием и духовным вниманием. Поэтому конец поста не должен восприниматься только как возвращение к обычной пище. Это день благодарности за апостольскую проповедь и призыв к верности Христу.

Календарь дней памяти святых в июне 2026 года

Календарь дней памяти святых в июне 2026 года. Фото © ChatGPT / Софья Кузнецова

Для вашего удобства мы собрали полный список дней памяти святых в июне 2026 года. Все даты в таблице указаны по новому стилю. Если эта информация актуальна для вас, сделайте скриншот или сохраните статью. Кстати, чтобы быть в курсе всех церковных праздников в 2026 году, — читайте наш полный календарь в материалах Life.ru!

Церковный календарь на июнь 2026 объединяет радость Троицы, День Святого Духа, Троицкую сплошную седмицу и начало Петрова поста. Подводя итог, главными датами месяца можно назвать: 1 июня, 6 июня, 7 июня, 8 июня и 14 июня; июньские даты старого стиля 24, 29 и 30 июня переходят в гражданском календаре на 7, 12 и 13 июля. Кстати, начиная с 28 мая 2026 года в Москве и Подмосковье прогнозируют резкое снижение температуры. На фоне этого Life.ru рассказал, чем может быть опасна такая смена погоды и кто в зоне риска!

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Софья Кузнецова