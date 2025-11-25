Настоящее чудо: Самолёт падал, но икона Божией Матери на борту не дала катастрофе случиться

Да, она действительно спасла самолёт с пассажирами от падения. И это произошло буквально у вас на глазах — может, даже в течение вашей жизни. Монреальская икона Божией Матери — чудотворный и мироточивый образ Девы Марии, который прославился невероятными чудесами. При этом по русскому календарю и в московском часовом поясе Монреальская чудотворная икона Божией Матери замироточила 24 ноября, прямо перед Днём иконы Богородицы «Милостивая», 25-го. Рассказываем, как Дева Мария спасла самолёт.

Как Монреальская икона Божией Матери спасла самолёт и другие чудеса

Икона Божией Матери «Монреальская» спасла целый самолёт. Просто силой молитвы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Монреальская икона Божией Матери не была написана в Монреале. Такое название у неё появилось, потому что в этом канадском городе образ замироточил. На другой континент икону привёз Иосиф Муньос-Кортес. Икона путешествовала с ним по всем Америкам, потому что даже за Атлантикой есть православные. Муньос вёз Монреальский образ из Канады в Чикаго на самолёте. Тот вдруг стал падать, причём по безнадёжной траектории, зигзагом. Проповедник поднял икону над головой и стал громко, очень громко молиться. Самолёт тут же вышел из безнадёжного пике, выровнялся и спокойно долетел до Чикаго.

Иосиф Муньос-Кортес хранил икону в чемоданчике, на котором была надпись: «Святая Богородица, спаси нас». И один из пассажиров рейса Монреаль – Чикаго посмеялся над Богородицей. Он знал русский и смог прочитать надпись. Это был одичавший человек, в Бога он не верил. И через какое-то время самолёт стал падать зигзагообразно. Роман Голованов Журналист

Пока Иосиф Муньос-Кортес молился Деве Марии с Монреальской иконой в руках, весь самолёт понимал — у них на глазах происходит настоящее чудо. Казалось, будто сама Богородица посетила транспортное средство, услышав молитву, и помогла ему выйти из пике. В конце полёта бортпроводница так и сказала, что это Богоматерь всех спасла. «Богородица спасла самолёт, — говорит православный журналист Роман Голованов с телеканала «Спас». — Произошло чудо, которое было настолько явным, что все поняли: Богородица здесь». Через свой чудотворный образ Дева Мария спасла пассажирский лайнер. Событие произошло не ранее 1982-го и не позднее 1997 года. Многие из нас — современники настоящей чудотворной и мироточивой иконы.

Были и другие чудеса с Монреальской иконой во главе. Миро было необычным, запах характеризовали как «неземной». В Париже к Монреальской иконе Божией Матери привозили молодого человека, пострадавшего от аварии. Ему должны были ампутировать ногу, но после молитвы болезнь отступила, конечность сохранили. Затем была женщина, у которой, судя по всему, была инвалидность по ДЦП. Она приложилась к иконе Богоматери, и её тело само излечилось, а характерные для детского церебрального паралича спастики прошли. По крайней мере, так рассказывали верующие.

Когда была написана Монреальская икона Божией Матери и её первое чудо

Икона Божией Матери «Монреальская» появилась совсем недавно. Её написали в XX веке. Фото © Wikipedia / Orthodox Christian painter. Russian Orthodox Church

Монреальская икона Божией Матери была написана в 1981 году на Афоне в Спасо-Рождественском ските греческим иеромонахом Хризостомом. Иеромонах — это такое церковное звание, которое позволяет иноку проводить богослужение, выполняя обязанности священника. Хризостом был в «матфеевском» Синоде Церкви истинно-православных христиан в Греции. С другими православными церквями эта церковь не общается. И вот в 1982 году на Афон приехал православный чилиец с канадским гражданством Иосиф Муньос-Кортес. Он слёзно молил монахов отдать ему икону. Те отказались, и тогда Кортес всю ночь не спал и молился Богородице, чтобы позволила увезти образ с собой. Наутро Иосифу надо было уже уезжать, и монахи сами пришли к нему, сказав, что Дева Мария позволила им отдать икону. Это было первое чудо.

В какой традиции написана Монреальская икона Божией Матери

Полное имя святого и чудотворного образа — Монреальская Иверская икона Божией Матери. Потому что именно в Иверской традиции она была написана Хризостомом. История оригинального образа тоже удивительна. В славянских легендах он встречается с XV века, в греческих — с XVI. В IX веке в Византии главенствовала секта иконоборцев — и одна женщина решила сохранить икону, отпустив её в море в свободное плавание. Иверский образ Божией Матери в итоге появился на берегу Афона, у Иверского монастыря, где традиционно жили грузины (иберийцы). С тех пор оригинальная Иверская икона Божией Матери никогда не покидала Афон. Но у неё много списков. Одним из них является Монреальский. Кстати, Иосиф Муньос-Кортес перед вылетом в Канаду приложил Монреальский список к оригинальной Иверской иконе.

Куда исчезла Монреальская икона Божией Матери

Монреальская икона Божией Матери — из Афона в Америку. Этой иконы сейчас очень не хватает. Иосиф Муньос-Кортес. Фото © Wikipedia

В последние годы к иконе приходили чаще католики, чем православные. Что логично, ведь в протестантско-католических странах православных не так уж и много. Но иногда поклониться Монреальской Иверской иконе Божией Матери приходили даже атеисты. Им Богородица не отказывала, их тоже исцеляла. Потом произошло страшное: ночью с 30-го на 31 октября 1997 года Иосифа Муньоса-Кортеса убили неизвестные в квартире в Афинах. Они ограбили жилище, украли икону. Священный образ не могут найти до сих пор. Кроме того, Монреальскую икону Божией Матери Иосифу Муньосу передал игумен Климент. Он умер в 1997 году, как и святой хранитель Монреальского образа.

Мироточивая копия Монреальской иконы Божией Матери в Гонолулу

Чудотворная Монреальская икона Божией Матери — когда мироточат не только списки. Фото © azbyka.ru

Православные верующие есть даже на Гавайях. В этом штате США, прямо в столице, городе Гонолулу, есть специальный приход мироточивой Иверской-Монреальской иконы Божией Матери. В приходе находилась обычная копия святого образа. Она была напечатана на простой бумаге! И в октябре 2007 года начала мироточить. В 2008 году мироточение признали подлинным чудом в православной церкви русского зарубежья. С тех пор бумажная копия Монреальской иконы Божией Матери побывала в более чем 1000 храмов обеих Америк и Европы. Хранит образ священник Нектарий Янсон. Мироточение началось у него дома.