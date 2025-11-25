Страшное слово «пени»: Что это такое, как избежать, как считать и за что они «прилетают»

Если детей пугают «сереньким волчком», то взрослых можно заставить трястись от слова «пени». Звучит слово забавно. Но его внешний вид коварен. По данным Федеральной налоговой службы за начало 2020-х годов, пени должны начисляться где-то трём процентам населения страны. Это около четырёх миллионов человек. Видимо, поэтому всех так интересуют калькуляторы пеней — самостоятельно считать их сложно. Но и хорошее тут есть, ведь если вы столкнулись с пенями — вы не одни. Рассказываем, что такое пеня, как её избежать и что будет, если не заплатить.

Что такое пеня и как она влияет на вашу жизнь

По законодательству Российской Федерации пеня — это денежная компенсация, которую налогоплательщик обязан уплатить, если он просрочил оплату налога или сбора. Например, у вас есть половина квартиры. Каждый год вы платите за неё определённую сумму — это налог на собственность. Если вы не заплатили в срок, будет начисляться пеня. Она нужна для того, чтобы компенсировать потери в бюджете государства, которые вы, допустим, нанесли своей несвоевременной оплатой налогов.

Когда государство начисляет пени

Государство даёт нам «дедлайн» для уплаты налогов. Платить за ЖКУ или за право обладать квартирой, машиной, другой роскошью нужно до определённого числа. Вы можете увидеть это число в налоговых документах. Если вы не заплатили до этого числа, начинается история с пенями. Они начисляются за каждый день просрочки платежа. При частичной уплате налога или ошибке в расчётах пени тоже «прилетают».

В каком размере пени начисляются государством

Пени будут начисляться буквально каждый день. Ставка рассчитывается по ключевой от ЦБ РФ. Размер пени — это процент от задолженности. Если вы читаете эту статью, скорее всего, вы не ЗАО или ООО, а физическое лицо, максимум — ИП. Есть хорошая новость. Правила начисления пеней для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитываются за весь период просрочки по ставке 1/300. Тут нам как раз пригодится калькулятор пени.

Пеня будет равна сумме вашего долга перед государством за неуплаченный налог, помноженной на количество дней просрочки, а также на ключевую ставку ЦБ. И всё это мы делим на 300. Если у вас налог, равный ровно трём тысячам рублей, просрочен на год, получится пеня в размере 717 рублей и 5 копеек. Это не вместо налога. Это вместе с двумя налогами — тем, который вы просрочили, и тем, который пришёл за следующий год. В сумме получится 6717 рублей и 5 копеек. Попробуйте проверить на калькуляторе пени от сервиса «КонсультантПлюс». Совпало с той суммой, что мы написали?

Какие санкции есть за неуплату пеней

Неуплата пеней влечёт за собой последствия. С вас попросят больше денег. К сумме долга добавятся расходы на госпошлину и исполнительский сбор. Это будет семь процентов от нужной суммы, но, если долг меньше 1000 рублей, просто забудьте. Не начислят. Но на калькуляторе пени эти семь процентов тоже неплохо бы рассчитать. Ведь долги, как правило, бывают гораздо больше тысячи рублей. Они могут доходить до миллионов. Расскажем, что будет, если совсем «ошалеть» и годами не платить пени.

Что будет, если довести историю с пенями до крайней точки

Сначала налоговые органы пойдут в суд, который разрешит им напрямую снимать деньги с ваших счетов. Это у нас принудительное взыскание задолженности. Сумма пеней, как и налогов, впрочем, может удерживаться из ваших доходов — будь то зарплата или пенсия. Если всё совсем плохо, могут арестовать счета. Ну и за границу вас не пустят. В случае сильной просрочки пеней вы попадёте в базу должников — и по паспорту на границе вас просто развернут обратно. Да и без паспорта тоже.