23 ноября, 10:00

Кроссворд по фильму «Полосатый рейс»: Только для тех, кто знает сюжет наизусть!

Думаете, что помните этот фильм лучше большинства и готовы доказать это? Прекрасно! Сейчас мы проверим ваши знания! Вспомните 8 деталей из культового фильма «Полосатый рейс»!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин / Kinopoisk, © Freepik, © Freepik

Фильм «Полосатый рейс» давно стал чем-то большим, чем просто добрая советская комедия: он живёт в цитатах, всплывает в памяти неожиданными сценами и каждый раз удивляет тем, насколько ловко сочетает юмор, тепло и почти цирковую энергетику. И если вы уверены, что знаете его хорошо, самое время это проверить. Не переживайте: трудных дат и фамилий не будет. Вместо этого — детали и моменты, которые иногда забывают даже самые преданные поклонники. Посмотрим, насколько крепка ваша память?

