Тест для кошатников: Угадайте 8 фильмов по кадру с кошкой: собачники сдадутся на первом!

17 ноября празднуется День чёрных котов! У многих народов чёрные коты считаются символом несчастья. Издавна им приписывались магические свойства, их называли воплощением нечистой силы и первыми помощниками ведьм и колдунов. Собрав статистику по «невезучим» животным, итальянские активисты из Ассоциации по защите окружающей среды и животных взялись решать проблему истребления чёрных кошек. Первым шагом стало утверждение Дня защиты чёрных котов в 2007 году. В честь этого события мы собрали самые культовые «кошачьи» фильмы! Попробуйте угадать, из какой кинокартины эти очаровательные животные!

Говорят, что только добрый человек может любить животных. Так давайте проверим, насколько вы добросердечный: ответьте на восемь вопросов и узнайте уровень своей доброты! Также проверьте свою смекалку и разгадайте русские народные загадки, но приготовьтесь — вы их, скорее всего, даже не слышали!