Кроссворд по «Вокзалу для двоих»: Лишь истинные романтики смогут набрать 8/8!

«Вокзал для двоих» вышел на экраны в феврале 1983 года и был признан лучшим фильмом года по итогам зрительского опроса, проведённого журналом «Советский экран». Это одна из самых культовых романтических картин советского времени! Героев разделяют обстоятельства, взаимная неприязнь, разница социальных статусов, образования, материального положения. Тем любопытней и пронзительней оказалась история, в которой смешалось трагическое, смешное, лиричное — всё как в жизни. Попробуйте вспомнить 8 деталей любимой истории и докажите, что вы настоящий советский романтик!