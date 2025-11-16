Кроссворд по «Вокзалу для двоих»: Лишь истинные романтики смогут набрать 8/8!
Проверьте, как хорошо вы помните один из самых трогательных фильмов Эльдара Рязанова — «Вокзал для двоих». Вы вспомните героев, сцены, музыку и фразы, которые давно стали классикой советского кино!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Вокзал для двоих», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik
«Вокзал для двоих» вышел на экраны в феврале 1983 года и был признан лучшим фильмом года по итогам зрительского опроса, проведённого журналом «Советский экран». Это одна из самых культовых романтических картин советского времени! Героев разделяют обстоятельства, взаимная неприязнь, разница социальных статусов, образования, материального положения. Тем любопытней и пронзительней оказалась история, в которой смешалось трагическое, смешное, лиричное — всё как в жизни. Попробуйте вспомнить 8 деталей любимой истории и докажите, что вы настоящий советский романтик!
«Вокзал для двоих» — по-настоящему культовый фильм, который любят миллионы. Он славится также своими актёрами. Совсем недавно мы праздновали день рождения Людмилы Гурченко, в её честь пройдите тест и угадайте картины с участием актрисы всего по одному кадру! А также вспомните экранизации великой русской классики — произведений Фёдора Достоевского!
- Тест: Только заядлые одиночки угадают советский фильм по кадру с холостяком на 8/8!
сегодня в 08:00
- Тест: Только тот, кто имел советский паспорт, вспомнит всё про быт СССР!
вчера в 12:00
- Кроссворд по фильму «Гардемарины, вперёд!»: истинный фанат ответит на 8 вопросов, профан сольётся на первом!
вчера в 08:00