Тест: Только тот, кто имел советский паспорт, вспомнит всё про быт СССР!

Как давно вы слышали слово «дефицит» без сарказма? А помните, как открываешь холодильник — а там банка с солёными огурцами и аккуратно вымытые крышки «на потом»? В советском быту всё имело смысл: даже стеклянная банка и кусочек мыла. С помощью этого теста вы можете проверить, насколько точно вы помните детали этой реальности, где стиральный порошок «Лотос» считался находкой, а телевизор мог показывать только два канала. Проверьте свою память, вдруг она ещё помнит вкус «Буратино» и запах свежей типографской краски!