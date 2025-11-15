Тест: Только тот, кто имел советский паспорт, вспомнит всё про быт СССР!
Только если вы застали времена, когда телевизоры щёлкали тумблерами, а дефицит был обычным словом, то сможете ответить на все 8 вопросов! Насколько хорошо вы помните советский быт — с его очередями, эмалированными кастрюлями и вкусом пломбира?
Как давно вы слышали слово «дефицит» без сарказма? А помните, как открываешь холодильник — а там банка с солёными огурцами и аккуратно вымытые крышки «на потом»? В советском быту всё имело смысл: даже стеклянная банка и кусочек мыла. С помощью этого теста вы можете проверить, насколько точно вы помните детали этой реальности, где стиральный порошок «Лотос» считался находкой, а телевизор мог показывать только два канала. Проверьте свою память, вдруг она ещё помнит вкус «Буратино» и запах свежей типографской краски!
