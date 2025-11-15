Кроссворд по фильму «Гардемарины, вперёд!»: истинный фанат ответит на 8 вопросов, профан сольётся на первом!

Помните, как звучала песня о дружбе под звон шпаг и шум парусов? Как три юных гардемарина, Алёша, Саша и Никита, бросали вызов интригам, судьбе и собственной наивности? Фильм «Гардемарины, вперёд!» стал для целого поколения символом романтики, чести и приключений. Этот кроссворд — способ вспомнить, за что мы любили историю о дружбе и верности. Ответьте на восемь вопросов и проверьте: вы всё ещё гардемарин в душе или уже профан, который сдастся на первом же?