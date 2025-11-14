Россия и США
Тест по книгам Астрид Линдгрен: Если у вас было настоящее детство, то без труда ответите на 9 вопросов!

Сегодня отмечает день рождения великая писательница Астрид Линдгрен! Она подарила счастливое детство миллионам детей по всему миру! В честь праздника мы подготовили тест с вопросами по самым известным её произведениям, сможете ответить на все 9?

Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Sjöberg Bildbyrå, © Freepik, © imdb, © «Пеппи Длинныйчулок», режиссёры Михаэль Шаак, Клайв Э. Смит, сценаристы Catharina Stackelberg, Астрид Линдгрен / Kinopoisk

Каждый ребёнок знает увлекательные рассказы Астрид Линдгрен, такие как «Малыш и Карлсон», «Пеппи Длинныйчулок» и «Мио, мой Мио»! Сегодня писательница отмечает день рождения! В честь этого мы предлагаем вам пройти тест и ответить на девять интересных вопросов по деталям популярных детских рассказов. Если у вас было по-настоящему счастливое детство, то вы не испытаете никаких трудностей и вспомните все детали этих замечательных историй. Проверьте свою внимательность и память, и, может быть, к вам прилетит чудаковатый любитель варенья с пропеллером!

Литература — прекрасная часть культуры любой страны, именно наша богата своими деятелями и произведениями. Вспомните творчество великого классика Ивана Тургенева и ответьте на все семь вопросов! А также проверьте свою историческую эрудированность и угадайте восемь фактов про Леонида Брежнева!

