Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 13:18

Тест: Проверьте уровень своей доброты — вы божий одуванчик или злыдня, как старуха Шапокляк?

13 ноября отмечается Международный день доброты! В честь этого мы предлагаем вам узнать, насколько добра ваша душа. Ответьте на восемь интересных и небанальных вопросов и узнайте, вы по-настоящему добрый человек или всё-таки обладаете тёмной стороной!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik © «Шапокляк», режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов / Kinopoisk

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik © «Шапокляк», режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов / Kinopoisk

13 ноября отмечают Всемирный день доброты! Его цель — напомнить, что простые добрые поступки способны изменить мир к лучшему, объединить людей разных культур и национальностей. Инициатором празднования стало Всемирное движение за доброту, созданное в Японии. Мы подготовили для вас тест из восьми вопросов, ответы на которые помогут определить уровень вашей искренней добросердечности. Отвечайте честно и откройте для себя, насколько ваша душа наполнена теплом или, возможно, в вас скрыта тёмная сторона, о которой вы давно не задумывались.

Если вам понравились психологические тесты, то узнайте, какая у вас психологическая травма, по цитатам из советского фильма! Поверьте, они могут сказать о вас куда больше, чем вы думаете! А также раскройте более потаённые стороны вашей личности и узнайте, к какой стороне вы бы примкнули в 1917 году.

Тест: Если вы настоящий фанат Олега Меньшикова, то без ошибок наберёте 7/7 баллов!
Тест: Если вы настоящий фанат Олега Меньшикова, то без ошибок наберёте 7/7 баллов!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Лучшее из Интернета
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar