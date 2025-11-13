Тест: Проверьте уровень своей доброты — вы божий одуванчик или злыдня, как старуха Шапокляк?
13 ноября отмечается Международный день доброты! В честь этого мы предлагаем вам узнать, насколько добра ваша душа. Ответьте на восемь интересных и небанальных вопросов и узнайте, вы по-настоящему добрый человек или всё-таки обладаете тёмной стороной!
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik © «Шапокляк», режиссёр Роман Качанов, сценаристы Эдуард Успенский, Роман Качанов / Kinopoisk
13 ноября отмечают Всемирный день доброты! Его цель — напомнить, что простые добрые поступки способны изменить мир к лучшему, объединить людей разных культур и национальностей. Инициатором празднования стало Всемирное движение за доброту, созданное в Японии. Мы подготовили для вас тест из восьми вопросов, ответы на которые помогут определить уровень вашей искренней добросердечности. Отвечайте честно и откройте для себя, насколько ваша душа наполнена теплом или, возможно, в вас скрыта тёмная сторона, о которой вы давно не задумывались.
Если вам понравились психологические тесты, то узнайте, какая у вас психологическая травма, по цитатам из советского фильма! Поверьте, они могут сказать о вас куда больше, чем вы думаете! А также раскройте более потаённые стороны вашей личности и узнайте, к какой стороне вы бы примкнули в 1917 году.
