Тест: Проверьте уровень своей доброты — вы божий одуванчик или злыдня, как старуха Шапокляк?

13 ноября отмечают Всемирный день доброты! Его цель — напомнить, что простые добрые поступки способны изменить мир к лучшему, объединить людей разных культур и национальностей. Инициатором празднования стало Всемирное движение за доброту, созданное в Японии. Мы подготовили для вас тест из восьми вопросов, ответы на которые помогут определить уровень вашей искренней добросердечности. Отвечайте честно и откройте для себя, насколько ваша душа наполнена теплом или, возможно, в вас скрыта тёмная сторона, о которой вы давно не задумывались.