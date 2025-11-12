Россия и США
Тест: Вы угадаете фильмы с Людмилой Гурченко по 1 кадру, но только если у вас хорошее настроение!

12 ноября отмечает день рождения великая советская и российская актриса Людмила Гурченко! Она подарила нам множество незабываемых ролей, песен, которые знают и поют миллионы. В её честь мы собрали восемь фильмов со всеобщей любимицей! А вы помните эти картины?

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Николай Малышев, © Freepik

Советский кинематограф богат великими актрисами, Людмила Гурченко — не исключение, артистка, которая подарила миру незабываемые роли, яркие образы и музыку, ставшие частью нашей культуры. Талант и харизма Людмилы сделали её одной из самых любимых актрис советского кинематографа. За свою карьеру Гурченко снялась во множестве фильмов, которые остаются классикой, а песни продолжают звучать в сердцах поклонников. Сегодня Людмила отмечает день рождения. В честь этого события мы собрали лучшие фильмы из её репертуара. Попробуйте угадать, что это за картина, всего по одному кадру!

