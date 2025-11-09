Тест на знание произведений Ивана Тургенева: Вы литературный знаток или обыватель?

Сегодня мы отмечаем день рождения одного из величайших мастеров русской литературы — Ивана Сергеевича Тургенева! Этот гениальный писатель оставил после себя богатое наследие, которое изучают миллионы читателей по всему миру. Многие знают его шедевры «Муму», «Отцы и дети», «Бежин луг» как классические произведения школьной программы. Но сегодня мы предлагаем вам проверить своё знание не только знаменитых книг, но и тех менее известных литературных жемчужин, которые тоже заслуживают внимания! Готовы проверить свою память и литературный вкус? Тогда начинаем! Только для истинных ценителей тургеневского слова!