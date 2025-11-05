Россия и США
5 ноября, 13:30

Кроссворд по фильму «Любовь и голуби»: Преданный фанат вспомнит 10 сюжетных деталей, профан поплывёт уже на первой!

Помните, кто взял деньги из шкафа и на что Надя пришила Васе кармашек для денег? Этот кроссворд проверит, насколько вы внимательны к деталям в фильме «Любовь и голуби». Только самые внимательные справятся, остальные поплывут уже на первом вопросе!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk, © Freepik

«Любовь и голуби» давно стали больше чем просто советской комедией, это почти семейная реликвия, разошедшаяся на цитаты и жесты! Кажется, все помнят Васю, Надю, голубей и злополучный курорт, но только истинные поклонники замечают мелочи: лопату в руках бабы Шуры, кактус на столе у Раисы Захаровны и тот самый помпон, оторванный в приступе ревности. Этот кроссворд — не просто проверка памяти, а испытание внимательности: сумеете ли вы пройти его без запинки или растеряетесь уже на первом вопросе?

СССР славится своими культовыми фильмами, актёрами и режиссёрами. Давайте же вспомним творчество Никиты Михалкова и угадаем фильмы всего по одному кадру с ним! А также, если вы давно в поиске своей второй половинки, пройдите этот тест и узнайте, кто из горячих мужчин вампирской саги «Сумерки» ваша судьба!

Кроссворд: Только настоящий советский мужик сможет вспомнить все «народные» названия автомобилей СССР!
