Кроссворд по фильму «Любовь и голуби»: Преданный фанат вспомнит 10 сюжетных деталей, профан поплывёт уже на первой!

«Любовь и голуби» давно стали больше чем просто советской комедией, это почти семейная реликвия, разошедшаяся на цитаты и жесты! Кажется, все помнят Васю, Надю, голубей и злополучный курорт, но только истинные поклонники замечают мелочи: лопату в руках бабы Шуры, кактус на столе у Раисы Захаровны и тот самый помпон, оторванный в приступе ревности. Этот кроссворд — не просто проверка памяти, а испытание внимательности: сумеете ли вы пройти его без запинки или растеряетесь уже на первом вопросе?