2 ноября, 14:00

Кроссворд по Древнему Египту: Невежда ошибётся сразу, а умник с лёгкостью отгадает все 9 вопросов!

2 ноября отмечает свой день рождения великая царица Египта Клеопатра! В честь этого мы собрали интересные и малоизвестные факты про Древний Египет. Проверьте свою эрудицию и ответьте на девять вопросов! Только для знатоков!

Обложка © «Шедеврум»

Приготовьтесь отправиться в мир пирамид, фараонов и тайн, сокрытых под песками времени. Этот кроссворд настоящее испытание для ценителей древности! Здесь нет места случайным догадкам, только острый ум и подлинное знание истории помогут разгадать все слова. А повод погрузиться в атмосферу Египта более чем подходящий: 2 ноября отмечается день рождения самой знаменитой царицы — Клеопатры. Проверьте себя, достойны ли вы звания знатока Древнего Египта или пески времени окажутся коварнее, чем кажется на первый взгляд?

Древний Египет, безусловно, оставил большой след в истории, а в истории нашей страны отдельное место занимает литература. Пройдите этот тест и догадайтесь, кто из отечественных поэтов написал эти строки! Чтобы отправиться сквозь века, нам нужна машина времени, но пока у нас есть обычные машины. Вспомните «народные» названия советских автомобилей!

Анна Московко
