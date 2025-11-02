Кроссворд по Древнему Египту: Невежда ошибётся сразу, а умник с лёгкостью отгадает все 9 вопросов!
2 ноября отмечает свой день рождения великая царица Египта Клеопатра! В честь этого мы собрали интересные и малоизвестные факты про Древний Египет. Проверьте свою эрудицию и ответьте на девять вопросов! Только для знатоков!
Обложка © «Шедеврум»
Приготовьтесь отправиться в мир пирамид, фараонов и тайн, сокрытых под песками времени. Этот кроссворд настоящее испытание для ценителей древности! Здесь нет места случайным догадкам, только острый ум и подлинное знание истории помогут разгадать все слова. А повод погрузиться в атмосферу Египта более чем подходящий: 2 ноября отмечается день рождения самой знаменитой царицы — Клеопатры. Проверьте себя, достойны ли вы звания знатока Древнего Египта или пески времени окажутся коварнее, чем кажется на первый взгляд?
