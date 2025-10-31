Тест: Проверьте, насколько хорошо вы знаете традиции Велесовой ночи, славянского Хэллоуина!
Велесова ночь — это древнеславянский праздник, который отмечается, как и Хэллоуин, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Проверьте, насколько вы знакомы с традициями, ритуалами и историей древнего праздника!
Во всём мире знают и празднуют Хэллоуин, но у нас тоже есть свой праздник! Называется он Велесова ночь. Он глубоко связан с древнеславянскими традициями и ритуалами. Праздник знаменует начало зимнего периода, приход холодов и темноты, когда природа погружается в сон. Считалось, что в эту ночь граница между миром мёртвых и живых размывается, и поэтому духи могут проникнуть в наш мир, а мы можем прикоснуться к потустороннему и получить ответы на волнующие нас вопросы. Проверьте свою эрудированность и осведомлённость в древнеславянских праздниках, ответьте на 10 вопросов и узнайте, насколько хорошо вы знаете традиции предков!
