Тест: Докажите, что вы — истинный фанат вселенной «Властелина колец», ответив на 10 вопросов!
30 октября отмечает свой день рождения Питер Джексон, режиссёр легендарной трилогии «Властелин колец»! В честь этого мы подготовили тест со сложными вопросами и малоизвестными деталями. Докажите, что вы — самый преданный фанат, и наберите высший балл!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др. / Kinopoisk © ТАСС / Cover Images / Zuma © Freepik © Freepik
«Властелин колец» — вселенная, которая влюбила в себя множество людей по всему свету. Она настолько популярна, что на протяжении уже многих лет люди пересматривают фильмы и перечитывают книги из раза в раз, создано большое количество тематических кафе, клубов, парков. Это не просто известная история, а настоящая легенда в мире фантастики. Сегодня мы отмечаем день рождения режиссёра трилогии Питера Джексона. Мы собрали действительно сложные вопросы и мелкие детали, на которые многие не обратят внимание. Только самые преданные фанаты справятся с этим тестом! Дерзайте!
