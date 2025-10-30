Тест: Докажите, что вы — истинный фанат вселенной «Властелина колец», ответив на 10 вопросов!

«Властелин колец» — вселенная, которая влюбила в себя множество людей по всему свету. Она настолько популярна, что на протяжении уже многих лет люди пересматривают фильмы и перечитывают книги из раза в раз, создано большое количество тематических кафе, клубов, парков. Это не просто известная история, а настоящая легенда в мире фантастики. Сегодня мы отмечаем день рождения режиссёра трилогии Питера Джексона. Мы собрали действительно сложные вопросы и мелкие детали, на которые многие не обратят внимание. Только самые преданные фанаты справятся с этим тестом! Дерзайте!