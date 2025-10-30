Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 13:18

Тест: Докажите, что вы — истинный фанат вселенной «Властелина колец», ответив на 10 вопросов!

30 октября отмечает свой день рождения Питер Джексон, режиссёр легендарной трилогии «Властелин колец»! В честь этого мы подготовили тест со сложными вопросами и малоизвестными деталями. Докажите, что вы — самый преданный фанат, и наберите высший балл!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др. / Kinopoisk © ТАСС / Cover Images / Zuma © Freepik © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Властелин колец: Братство кольца», режиссёр Питер Джексон, сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон и др. / Kinopoisk © ТАСС / Cover Images / Zuma © Freepik © Freepik

«Властелин колец» — вселенная, которая влюбила в себя множество людей по всему свету. Она настолько популярна, что на протяжении уже многих лет люди пересматривают фильмы и перечитывают книги из раза в раз, создано большое количество тематических кафе, клубов, парков. Это не просто известная история, а настоящая легенда в мире фантастики. Сегодня мы отмечаем день рождения режиссёра трилогии Питера Джексона. Мы собрали действительно сложные вопросы и мелкие детали, на которые многие не обратят внимание. Только самые преданные фанаты справятся с этим тестом! Дерзайте!

В мире очень много хороших фильмов, так что целой жизни не хватит посмотреть их все. Но всё же попробуйте вспомнить культовый фильм Георгия Данелии «Мимино» и разгадать кроссворд со сложными вопросами и мелкими деталями! И куда же без семьи! В честь прошедшего Дня отца у нас есть прекрасный тест, в котором вы можете угадать фильм по одному кадру с лучшими папами кинематографа!

Тест: Лишь преданные фанаты угадают все 7 фильмов и сериалов с Сергеем Безруковым всего по 1 кадру!
Тест: Лишь преданные фанаты угадают все 7 фильмов и сериалов с Сергеем Безруковым всего по 1 кадру!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • фильмы
  • Властелин колец
  • Джон Толкин
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar