Тест: Попробуйте угадать все 8 советских фильмов и сериалов по кадру с бабушками и дедушками!

Старшее поколение в кино — это больше, чем просто второстепенные персонажи. Бабушки и дедушки, мамы и тёти, соседи и наставники, они придают историям теплоту, мудрость и иногда тихую иронию. Они могут быть строгими и ворчливыми, как тётя Глаша, мягкими и заботливыми, как бабушка Юли Грибковой, или мудрыми и терпеливыми, как миссис Хадсон. Мы собрали лучших из лучших бабушек и дедушек советского кино! Окунитесь в воспоминания, угадайте любимых героев и проверьте вашу память!