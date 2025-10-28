Россия и США
28 октября, 04:00

Тест: Попробуйте угадать все 8 советских фильмов и сериалов по кадру с бабушками и дедушками!

Сегодня отмечается Международный день бабушек и дедушек. Без этих людей не представить детства: горячие пироги, помощь с уроками, прогулки в парках и много-много любви. В честь них мы собрали самых тёплых героев советского кино. Угадайте их всех!

Обложка © Коллаж © Life.ru, © RuTube / «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», © RuTube / Киноконцерн «Мосфильм», © Freepik

Старшее поколение в кино — это больше, чем просто второстепенные персонажи. Бабушки и дедушки, мамы и тёти, соседи и наставники, они придают историям теплоту, мудрость и иногда тихую иронию. Они могут быть строгими и ворчливыми, как тётя Глаша, мягкими и заботливыми, как бабушка Юли Грибковой, или мудрыми и терпеливыми, как миссис Хадсон. Мы собрали лучших из лучших бабушек и дедушек советского кино! Окунитесь в воспоминания, угадайте любимых героев и проверьте вашу память!

Кроссворд: Гамарджоба! Только настоящий фанат сможет угадать все факты про «Мимино»!
