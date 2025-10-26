Сектор Газа
26 октября, 08:00

Тест: угадайте фильм по кадру со свекровью и тёщей! Докажите, что вы отличные невеста и тесть

Сегодня отмечается праздник тёщи и свекрови! Они — персонажи не только семейных анекдотов, но и кино. Попробуйте угадать фильм по кадру со «вторыми мамами» и вспомните самые яркие экранные образы!

Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © «Жестокий романс», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Александр Островский, © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, © «Вам и не снилось...», режиссёр Илья Фрез, сценаристы Илья Фрез, Галина Щербакова / Kinopoisk

Они знают, как лучше, и никогда не упускают случая напомнить об этом — с любовью, конечно! Свекрови и тёщи давно стали отдельным жанром в кино: от строгих хранительниц семейных традиций до героинь, чьи реплики хочется цитировать. Иногда они ссорятся, иногда спасают ситуацию. Международный день тёщи и свекрови отмечают в каждое четвёртое воскресенье октября. В 2025 году праздник выпадает на 26-е. В честь этого события мы собрали кадры из фильмов, где «вторые мамы» играют важные роли. Попробуйте угадать, из какого фильма сцена, и проверьте, в какой мере вы знаток родственных драм и комедий!

Семья занимает очень важное место в жизни каждого человека. Вспомните в каких фильмах появились эти легендарные отцы! А также мир невозможно представить без прекрасных дам, продолжите строчки из этих популярных песен про женщин!

