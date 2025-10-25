Кроссворд по советским песням: Слабо вспомнить, кто исполнил эти известные песни из фильмов СССР?

Советское кино трудно представить без песен — лёгких, душевных, иногда чуть наивных, но навсегда запоминающихся! Они звучали за праздничным столом, на школьных линейках и под гитару у костра, становясь частью общей памяти. «У природы нет плохой погоды», «А я иду, шагаю по Москве», «Остров невезения» — каждая из них несла не только мелодию, но и настроение эпохи. Мы собрали строки самых узнаваемых песен из фильмов, попробуйте вспомнить, кто их исполнил!