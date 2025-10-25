Кроссворд по советским песням: Слабо вспомнить, кто исполнил эти известные песни из фильмов СССР?
Советские фильмы богаты на музыку, которая уже давно вышла за пределы кинематографа. Эти тексты знает каждый, но помните ли вы, кто их исполнил? Это мы сейчас и проверим! Будьте внимательны!
Обложка © ТАСС / Кречета, Геннадий Прохоров,Сергей Метелица
Советское кино трудно представить без песен — лёгких, душевных, иногда чуть наивных, но навсегда запоминающихся! Они звучали за праздничным столом, на школьных линейках и под гитару у костра, становясь частью общей памяти. «У природы нет плохой погоды», «А я иду, шагаю по Москве», «Остров невезения» — каждая из них несла не только мелодию, но и настроение эпохи. Мы собрали строки самых узнаваемых песен из фильмов, попробуйте вспомнить, кто их исполнил!
Строки из песен, конечно, очень интересны и увлекательны. Но что насчёт строк из русской поэзии? Попробуйте продолжить стихотворения Лермонтова! А также испытайте свою интуицию на прочность: сможете ли вы угадать, эта цитата из пацанского цитатника или из «Портрета Дориана Грея»?
- Тест: Если вы разбираетесь в моде, то 100% угадаете эти 8 советских фильмов по наряду персонажей
сегодня в 08:00
- Кроссворд по сериалу «Бригада»: Докажите, что вы из братвы, вспомнив всех персонажей!
вчера в 15:00
- Тест: Настоящие знатоки СССР угадают фильмы с Аркадием Райкиным по кадру, а вы сможете?
вчера в 13:30