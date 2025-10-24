Сектор Газа
24 октября, 13:30

Тест: Настоящие знатоки СССР угадают фильмы с Аркадием Райкиным по кадру, а вы сможете?

Сегодня день рождения у великого народного артиста, основателя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина! Он подарил нам множество великолепных фильмов. А вам под силу угадать все фильмы всего по одному кадру?

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валентин Мастюков, © Freepik / starline

Аркадий Райкин — актёр, который умел одной мимикой рассказать целую историю. Его герои, живые, смешные и трогательные, давно стали частью культурного кода. А театр «Сатирикон», который он основал, до сих пор считается одним из самых популярных театров Москвы! В честь дня рождения великого артиста предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его роли. Сможете ли вы узнать фильм по одному кадру? Узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в классике советского кино и в гениальных перевоплощениях Райкина!

«Белеет парус одинокий…», а дальше? Вспомните стихотворения М.Ю. Лермонтова и продолжите строчки его произведений! Вы чувствуете этот запах? Это же кроссворд по советской гастрономии! Попробуйте угадать все факты про кухню СССР!

Тест: «Гарфилд», «Брюс Всемогущий» или «Жмурки» — какая комедия нулевых описала бы вашу жизнь!
Анна Московко
