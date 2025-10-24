Тест: Настоящие знатоки СССР угадают фильмы с Аркадием Райкиным по кадру, а вы сможете?

Аркадий Райкин — актёр, который умел одной мимикой рассказать целую историю. Его герои, живые, смешные и трогательные, давно стали частью культурного кода. А театр «Сатирикон», который он основал, до сих пор считается одним из самых популярных театров Москвы! В честь дня рождения великого артиста предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его роли. Сможете ли вы узнать фильм по одному кадру? Узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в классике советского кино и в гениальных перевоплощениях Райкина!