Тест: Настоящие знатоки СССР угадают фильмы с Аркадием Райкиным по кадру, а вы сможете?
Сегодня день рождения у великого народного артиста, основателя театра «Сатирикон» Аркадия Райкина! Он подарил нам множество великолепных фильмов. А вам под силу угадать все фильмы всего по одному кадру?
Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валентин Мастюков, © Freepik / starline
Аркадий Райкин — актёр, который умел одной мимикой рассказать целую историю. Его герои, живые, смешные и трогательные, давно стали частью культурного кода. А театр «Сатирикон», который он основал, до сих пор считается одним из самых популярных театров Москвы! В честь дня рождения великого артиста предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его роли. Сможете ли вы узнать фильм по одному кадру? Узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в классике советского кино и в гениальных перевоплощениях Райкина!
