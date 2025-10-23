Сектор Газа
Кроссворд по фильму «Служебный роман»: на 100% справятся только настоящие фанаты мымры

«Служебный роман» по-настоящему культовый советский фильм. До сих пор его ежегодно пересматривают. А цитаты давно уже вошли в рутинный обиход. Вспомните факты о легендарном фильме! По силам только истинным фанатам!

Фото © Кадр из фильма «Служебный роман» режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский

«Служебный роман» лишь новогодний фильм? Как бы не так, это настоящая легенда! Из года в год его пересматривают миллионы. Думаете, знаете «Служебный роман» наизусть? Этот кроссворд настоящее испытание для всех! Только самые внимательные зрители уловили эти детали. Легендарный фильм Эльдара Рязанова вряд ли прошёл мимо, но далеко не все смотрели его достаточно внимательно. В этом кроссворде вы проверите вашу память и попробуете угадать все факты про «Служебный роман»!

