Кроссворд по фильму «Служебный роман»: на 100% справятся только настоящие фанаты мымры

«Служебный роман» лишь новогодний фильм? Как бы не так, это настоящая легенда! Из года в год его пересматривают миллионы. Думаете, знаете «Служебный роман» наизусть? Этот кроссворд настоящее испытание для всех! Только самые внимательные зрители уловили эти детали. Легендарный фильм Эльдара Рязанова вряд ли прошёл мимо, но далеко не все смотрели его достаточно внимательно. В этом кроссворде вы проверите вашу память и попробуете угадать все факты про «Служебный роман»!