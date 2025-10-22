Тест: Ваш внутренний советский лидер — Ленин, Сталин, Хрущёв или Брежнев? При ком вам бы жилось лучше всего

Советский Союз был разным. Люди жили в эпоху грандиозных перемен, репрессий, спокойного застоя и лёгкой оттепели. Каждый лидер диктовал новый ритм жизни, свои страхи и свои радости. А вы когда бы чувствовали себя комфортнее — в гуще исторических бурь или в тихой стабильности? Этот тест поможет вам понять, при каком советском лидере вам жилось бы лучше всего — Ленине, Сталине, Хрущёве или Брежневе? Какая эпоха вам ближе — революционные 20-е или застойные 70-е? Вершите свою судьбу!