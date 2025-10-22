Сектор Газа
Тест: Ваш внутренний советский лидер — Ленин, Сталин, Хрущёв или Брежнев? При ком вам бы жилось лучше всего

Порядок, оттепель, застой или революция — выберите эпоху, в которой вам было бы комфортнее. Этот тест покажет, под чьим руководством вы бы не просто выжили, а даже процветали!

Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости, © ТАСС / Репродукция ТАСС, © ТАСС / Otto Noecker / ИТАР-ТАСС / PHOTAS / DPA, © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Советский Союз был разным. Люди жили в эпоху грандиозных перемен, репрессий, спокойного застоя и лёгкой оттепели. Каждый лидер диктовал новый ритм жизни, свои страхи и свои радости. А вы когда бы чувствовали себя комфортнее — в гуще исторических бурь или в тихой стабильности? Этот тест поможет вам понять, при каком советском лидере вам жилось бы лучше всего — Ленине, Сталине, Хрущёве или Брежневе? Какая эпоха вам ближе — революционные 20-е или застойные 70-е? Вершите свою судьбу!

